Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat féminin - Les femmes salutistes de Poto-Poto tiennent leur troisième convention

L'un des objectifs spécifiques de la rencontre tenue sous la direction du major Viviane Makela, officier du poste de Poto-Poto, appuyée par le sergent Chara Rébecca Moundélé Ngollo née Loubienga, a été de faire le point des deux premières conventions de 2017 et 2020.

Cinquante-trois femmes dont quatre représentantes de la direction générale de la Promotion de la femme, cinq de l'Eglise évangélique du Congo, trois du quartier général territorial du ministère féminin de l'Armée du salut, à savoir les majors Pascaline Mougani, Nadège Stella Samba et le capitaine Blandine Biampandou ainsi que la présidente de l'Association des femmes chrétiennes du Congo, ont pris part à la troisième convention. Le but étant de leur donner la possibilité d'avoir une autonomie financière ; de mettre en place un projet générateur de revenus au niveau du ministère féminin du poste salutiste.

Dans sa communication portant sur le thème " Les femmes remarquables de la Bible ", le sergent Chara Rébecca Moundélé Ngollo née Loubienga s'est référée aux personnages féminins remarquables dans la Bible. Elle s'est appuyée sur Esther, Dorcas et Anne. Dorcas, a-t-elle dit, était une étoile, une femme envoyée par Dieu en temps de crise, une reine. Lorsqu'elle a vu que son peuple était maltraité et qu'on avait pris une décision de les massacrer, elle a demandé au peuple juif de faire le jeûne. Elle, son oncle Mardochée, son personnel, et tout le peuple juif ont jeûné puis elle a vu le roi jusqu'à obtenir gain de cause. Dorcas, quant à elle, était très généreuse, empathique. Elle faisait des habits qu'elle partageait aux pauvres. Lorsqu'elle est décédée, les personnes à qui elle donnait des habits, des vivres, ont pleuré et leurs pleurs sont parvenues jusqu'à Dieu, ce qui a fait que Dorcas soit ressuscitée. Bref, elle priait, faisait l'action de don, de générosité et à la fin, elle a obtenu comme récompense la résurrection. Quant à Anne, c'était une femme persévérante qui recherchait l'esprit de prière.

L'exposante s'est référée aux passages bibliques Esther 4V16, Luc 2V36. Une communication qui a suscité l'adhésion des femmes, preuve qu'elles connaissent bien la Bible. Elles ont beaucoup salué cette activité, tout en faisant quelques suggestions. Par ailleurs, en dehors de la communication, les femmes ont fait la démonstration de la fabrication des jus de fruit qu'elles ont trouvé très délicieux, ainsi que la démonstration de la fabrication des yaourts. En effet, parmi les dames qui avaient participé à ces deux premières conventions, il y en a eu plusieurs qui ont témoigné qu'elles font dorénavant des activités génératrices de revenus. Parmi elles, le major de Poto-Poto qui fait des yaourts qu'elle a appris la fabrication lors de ces conventions. Ces produits sont fabriqués et vendus sur commande au niveau de la paroisse de Poto-Poto.

Précisons que c'est sur la base d'un constat fait au niveau du ministère féminin du poste, sur le manque de projet de cette structure, que le sergent de la main tendue, Chara Rébecca Loubienga, à l'époque veuve Babela, avait eu l'initiative de faire une activité avec l'équipe du poste sur la promotion des activités génératrices de revenus. D'où elles ont opté pour la convention dont la première édition a eu lieu en 2017 sur le thème " La femme de valeur ". Cette première édition a connu la participation des mamans de la ligue du foyer du poste. La deuxième édition, célébrée sur le thème " Femme de prière et d'action, sala sambila ", a connu la participation des mamans du Conseil œcuménique des églises chrétiennes du Congo, et celle des invités de marque comme individualités, entre autres, la conseillère municipale Virginie Awe Ngolo, le maire de Bacongo Simone Loubienga ; Mme Mbouyou, ambassadeur pour la paix de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Cette activité entièrement financée par le sergent Chara Rébecca a connu la participation de plus de cent mamans.