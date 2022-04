Congo-Brazzaville: Action sociale - Un point focal femmes, jeunes filles et enfants en danger ouvert à Pointe-Noire.

L'ouverture officielle du point focal pour tout type de violences faites à l'égard des femmes, jeunes filles mères, veuves et enfants en danger a eu lieu le 7 avril en présence de Lauréathe Mberi Bigny, admnistrateur-maire de l'arrondissement 2 Mvou Mvou; de Gesnest Wilfrid Paka -Banthoud, admnistrateur-maire de l'arrondissement 6 Ngoyo, président d'honneur dudit point focal; et de plusieurs autorités de la ville.

Avec l'adoption récemment par le Parlement de la loi "Emilienne-Mouebara" portant protection des femmes contre toutes formes de violences, plusieurs initiatives sont en train d'être prises par les pouvoirs publics et les organasiations de la société civile, afin de mettre en musique cette disposition réglementaire, aboutissement d'un long combat, du dynamisme et de l'engagement du ministère de la Promotion de la femme et de l'Inétgration de la femme au dévéloppemet.

C'est ainsi que l'organisation Solidarité, disponibilité des oeuvres sociales ( Sodios), a ouvert au CQ 209 Mvou Mvou un point focal femmes, jeunes filles, enfants en danger, véritable plateforme où les femmes, jeunes filles et enfants en danger vont trouver un abri. " En créant ce point fical, nous souhaitons offrir à la femme l'information, l'orientation, la médiation, l'accompagnement juridique, social et sanitaire, la conservation de la dignité, la valorisation de ses droits et ceux des veuves, les moyens de lutte contre les rites dégradants envers les veuves, la prise en charge des enfants en danger, sans oublier la lutte contre l'analphabetisme, la vulgarisation de la loi Emilienne-Mouebara, la mise en place d'une caisse féminine et des formations qualifiantes permettant son autonomisation par des actions et des activités génératrices de revenus, a dit Bernadette Bephangayahou, présidente de Sodios.

" Cette loi est un instrument pratique pour tous ceux et toutes celles qui oeuvrent pour la défense de la prise en charge de la femme. Elle nous permet de donner la dignité à la femme, favoriser son repositionnement dans la société car c'est elle qui donne la vie et mérite d'être traitée avec honneur", a-t-elle ajouté.

En remerciant toutes les autoriéts qui oeuvrent en faveur des femmes, jeunes filles, enfants en danger et des personnes défavorisées, Sodios sollicite l'apport et le soutien de tous pour que la mobilisation de toutes les energies redonne à la femme congolaise sa dignité.