Angola: Le général considère la préparation intégrale des troupes comme un impératif

Huambo (Angola) — La préparation intégrale de l'armée aux scénarios humanitaires de paix et de stabilité est un besoin impératif pour les armées, a déclaré le chef de la Direction principale de la préparation et de l'éducation des troupes des FAA, le général de corps d'armée Samuel Nzinga Emília.

Selon le responsable militaire, cette nécessité s'impose de manière permanente, rigoureuse et sans équivoque à toutes les armées qui souhaitent maintenir la défense des espaces géographiques, géopolitiques et géostratégiques, conformément aux systèmes juridiques respectifs des États.

Le chef de la Direction principale de préparation et de formation des troupes de l'état-major général des forces armées angolaises, le général de corps d'armée Samuel Nzinga Emília, intervenait à la clôture de la XVIe réunion méthodologique sur la formation militaire et la préparation des troupes de l'état-major général et des trois branches des FAA (Armée, Armée de l'Air et Marine).

L'officier général a dit que la préparation des troupes ne consiste pas seulement dans l'articulation des hommes et des moyens dans un même plan d'action, mais dans l'association d'autres composantes importantes sans lesquelles, l'effectif et le matériel peuvent échouer dans une certaine mesure.

Il a expliqué que cet échec peut se produire lorsque les deux sont appliqués dans des actions qui impliquent l'utilisation excessive d'énergies physiques et psychologiques.

En conséquence, il a indiqué qu'il était nécessaire d'impliquer, dans une large mesure, les aspects de la composante historique, l'amour et la fidélité à la patrie, le respect des symboles nationaux et la mémoire des ancêtres, pour l'inspiration profonde des militaires, afin qu'ils aient détermination, courage, dévouement et sacrifice pour ce qu'ils ont juré de défendre et, si nécessaire, de donner leur vie.

"Ces sentiments, si élevés et si profonds, ne s'acquièrent que dans le domaine de la préparation des militaires, pour supporter les énormes sacrifices", a-t-il souligné.

Le responsable militaire a souligné que l'année de formation 2022/2023, qui a débuté en mars dernier, a ouvert une nouvelle étape au cours de laquelle il faudra poursuivre la formation des unités militaires, dans le cadre de l'amélioration des capacités et des compétences des troupes, pour assurer avec succès des missions futures.

Par conséquent, il a recommandé la prise, à tous les niveaux, des meilleures mesures pour contrôler les troupes et leur participation effective et consciente à toutes les cours, entraînements et manœuvres.

Samuel Nzinga Emília a également recommandé que les soldats des FAA continuent d'être fidèles à l'esprit qui les a toujours guidés dans l'accomplissement de la mission de servir et de défendre le pays.

En deux jours, les participants ont analysé, entre autres, les actions de formation menées tout au long de l'année 2021 par l'Etat-major et par les trois branches : Armée, Armée de l'Air et Marine, dans la perspective de nouvelles stratégies pour le secteur.