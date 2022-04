Angola: L'Angola émet avec succès des euro-obligations sur le marché international

Luanda — L'Angola a conclu avec succès l'émission simultanée d'un nouveau paquet de titres de créance sur le marché international en euro-obligations, d'une valeur de 1,75 milliard de dollars, a annoncé vendredi le ministère des Finances.

Le même a été émis avec une maturité de 10 ans et un taux de 8,75%, une opération qui a également servi d'exercice stratégique dans la gestion du passif, avec le rachat dans le cadre d'une offre publique d'euro-obligations à coupon à court terme (Angola 9,5% 2025s) pour un montant de 636 millions USD.

Selon une note à laquelle l'Angop a eu accès ce vendredi, la transaction représente le retour réussi de l'Angola sur le marché international des capitaux, en euro-obligations, après plus de 2 ans d'absence et équivaut à la plus grande émission d'euro-obligations de tous les temps pour le pays.

Cette transaction, selon le communiqué, a prouvé l'intérêt d'émettre de la dette angolaise, malgré la plus grande volatilité du marché, avec un carnet de commandes atteignant un pic de 4 milliards de dollars de la part de plus de 190 investisseurs, représentant une commission de souscription 2,3 fois supérieure à celle de l'offre.

"Au cours de l'opération effectuée à la Bourse de Londres, l'Angola a réalisé un carnet d'ordres de très haute qualité, avec des ordres de gestionnaires d'actifs performants et des comptes en argent réel représentant 75% des allocations finales, et des volumes d'ordres d'investisseurs majeurs dépassant les autres émissions de titres de dette souveraine réalisés par les pays émergents cette année ", lit-on dans le document.

Toujours selon le département financier, la transaction, assortie d'une nouvelle concession d'émission d'environ 12,5 points de base (points de base), représente la prime la plus faible pour la nouvelle émission souveraine sur les marchés émergents cette année.

"L'exercice stratégique de gestion du passif réalisé a été très bien accueilli par le marché et témoigne de la politique proactive et solide de gestion de la dette de la République d'Angola, qui reste dans les canons réglementaires des principales organisations internationales", estime-t-il.

Selon le rapport, le succès du rachat partiel des "euro-obligations à échéance 2025" permet à l'Angola de limiter les risques de refinancement, d'allonger la maturité de sa dette et de réduire son coût moyen, atténuant ainsi les pressions accrues sur sa trésorerie.

Dans l'entre-temps, le ministère des Finances garantit que la République d'Angola continue de se concentrer sur une communication proactive et transparente avec les investisseurs et a rencontré plus de 75 investisseurs pour répondre aux questions avant la transaction.