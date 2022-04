Angola: L'Angola et la Zambie continuent de soutenir la paix en RDC et au Mozambique

Luanda — L'Angola et la Zambie ont réitéré, vendredi, à Lusaka, leur engagement à soutenir les efforts de paix en République démocratique du Congo (RDC) et au Mozambique, à travers le déploiement de forces et l'appui en matériel de défense.

La décision a été prise à l'issue de la 32e réunion de la Commission mixte de défense et de sécurité Angola-Zambie, selon un communiqué de presse parvenu ce samedi à l'Angop.

Le document souligne les avancées de la coopération, dans le domaine de la formation du personnel, ainsi que la stabilité qui prévaut le long de la frontière commune.

Cependant, la réunion a noté avec préoccupation l'apparition de cas de violation des frontières, de trafic d'armes et de carburant, entre autres événements, indique la note.

Elle a décidé qu'un groupe de travail conjoint devrait lancer, entre juin et septembre de cette année, une opération d'inspection dans la région du Nord, dans le cadre de la triple frontière (Angola, Zambie et RDC) et, plus tard, dans les régions de Jimbi et Shangombo, concernant les frontières (Angola, Zambie et Namibie).

Les délégations ont été dirigées par les respectifs ministres de la Défense, notamment Ernesto dos Santos, pour l'Angola, et Ambrosi Lwiji Lufuna, pour le pays hôte.

La dernière réunion régulière de concertation entre les chefs des organes de défense et de sécurité des deux pays s'est tenue à Luanda du 4 au 6 novembre 2019.