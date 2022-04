Angola: La ministre de la Santé évalue le secteur à Cabinda

Cabinda (Angola) — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a entamé, ce samedi, une visite de quelques heures à Cabinda pour évaluer l'état fonctionnel du secteur.

Sílvia Lutucuta est accompagnée du secrétaire d'État à la Santé pour le secteur hospitalier, Leonardo European Inocêncio, et d'une équipe composée de médecins et techniciens nationaux et expatriés de différents hôpitaux de référence de la capitale du pays.

La ministre a eu une brève rencontre avec le gouverneur de Cabinda, Marcos Nhunga, et avec l'équipe de médecins et de techniciens du département de la santé de Cabinda et des hôpitaux provinciaux et municipaux de Cabinda, au cours de laquelle, entre autres, le déroulement des travaux de retouche du futur Hôpital Général de Cabinda a été souligné.

Il s'agit d'une unité de référence qui augmentera l'offre de services de santé aux populations de la région qui, depuis un certain temps, recherchaient un traitement spécialisé des maladies chroniques dans d'autres parties du pays et des unités de santé dans les villes voisines de Muanda, Boma et Matadi en République Démocratique du Congo et Pointe-Noire, en République du Congo.

L'unité sera dotée d'équipements de pointe et mettra fin à la recherche de traitements spécialisés et d'autres pathologies, telles que l'insuffisance rénale (hémodialyse), les examens CAT et IRM, en dehors de Cabinda.

Comme nouveauté, l'équipement de référence de Siemens est utilisé pour l'imagerie par résonance magnétique, utilisant le corps à travers des champs magnétiques et des impulsions de radiofréquence et crée des images haute définition dans trois plans : horizontal, vertical et avec le corps divisé en couches.

Il sert à la recherche et à l'analyse des maladies neurologiques, orthopédiques, abdominales, cervicales et cardiaques.

Le test peut diagnostiquer la sclérose en plaques, le cancer, les crises cardiaques, les fractures et même les infections et également détecter, dans le cas des orthopédistes, l'examen des tissus mous, tels que le cartilage et les muscles, et déterminer les tendinites, les hernies discales et les lésions ligamentaires.

Avec cette unité, les malades chroniques et ceux qui ont des maladies compliquées ne seront plus évacués vers d'autres parties de la capitale du pays et à la demande des membres de la famille vers les Congo où les coûts sont élevés pour ces types de traitement, y compris l'hébergement et le transport.