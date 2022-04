Sénégal: Tirage au sort des éliminatoires CAN 2023 - Les Lions fixés sur leur groupe ce 19 avril !

Champion d'Afrique en titre, le Sénégal engagera à partir de septembre la défense de son titre avec le début des éliminatoires de la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Les Lions connaitront leurs adversaires le 19 avril prochain lors du tirage au sort qui sera effectué le 19 avril prochain à Johannesburg.

Sacrée championne d'Afrique et qualifiée pour le prochain mondial au Qatar, l'équipe du Sénégal sera fixée dans quelques jours sur ses prochains adversaires des qualifications à la 34ème édition de la CAN qui aura lieu du 23 juin 2023 au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. Les groupes seront constitués lors du tirage au sort le 19 avril prochain à Johannesburg. Les 48 sélections engagées seront réparties en 12 groupes de 4. Les deux premiers de chaque poule vont rejoindre la phase finale. Première nation africaine et mondialiste, le Sénégal figure dans le chapeau 1 en compagnie du Nigéria, de l'Égypte, de la Tunisie, du Cameroun, de Algérie, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana et de la RD Congo.

Les rencontres de ces qualifications auraient lieu du 30 mai au 14 juin (deux matchs), du 19 au 27 septembre (deux matchs) et du 20 au 28 mars (deux matchs). Pour le calendrier des éliminatoires, la CAF a confirmé que deux journées auront lieu en juin 2022 (contre 4 prévues initialement), deux autres en septembre 2022 et les deux dernières en mars 2023. Les 5 représentants africains qualifiés pour la Coupe du monde 2022 auront ainsi l'occasion d'organiser deux matchs de préparation. L'instance dirigeante du football africain a, par la même occasion, annoncé le tirage au sort de la CAN féminine prévue au Maroc en juillet prochain et à laquelle le Sénégal prendra part. Ce sera le 25 avril à 20h 30 GMT. Quant au championnat d'Afrique des nations (CHAN) réservé aux sélections locales, le tirage au sort est prévu le 28 avril.

Les 4 chapeaux du tirage au sort des qualifications à la CAN 2023

Chapeau 1 : Sénégal, Maroc, Nigéria, Égypte, Tunisie, Cameroun, Algérie, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, RD Congo

Chapeau 2 : Afrique du Sud, Cap-Vert, Guinée, Gabon, Bénin, Ouganda, Zambie, Congo, Guinée équatoriale, Madagascar, Kenya, Sierra Leone.

Chapeau 3 : Namibie, Guinée-Bissau, Niger, Libye, Mozambique, Malawi, Togo, Zimbabwe, Gambie, Angola, Comores.

Chapeau 4 : Tanzanie, Centrafrique, Soudan, Rwanda, Burundi, Éthiopie, Swaziland, Lesotho, Botswana, Liberia - Soudan du Sud, Sao Tomé & Principe.