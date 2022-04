Angola: La Sonangol cède ses participations dans huit blocs

Luanda — La Sonangol a vendu ses participations dans huit blocs pétroliers en production et en exploration à la Somoil, Sirus, Afentra et Namcor, Sequa et Petrolog, dans le cadre de l'appel d'offres public pour la vente partielle.

Il s'agit des participations dans les blocs 3/05, 4/05, 5/06, 15/06, 18, 23, 27 et 31, partiellement cédés dans le cadre de la stratégie de repositionnement et de pérennisation de son portefeuille d'investissement de la compagnie pétrolière nationale, un processus qui s'est déroulé du 20 septembre 2021 au 27 janvier de cette année.

Dans un communiqué de presse parvenu à l'ANGOP, la Sonangol informe qu'après avoir évalué les propositions soumises par un total de 10 entreprises, elle a sélectionné Afentra pour le bloc 3/05, détenant 20%, Namcor, Sequa et Petrolog, pour le bloc 06/15 (10 %) et Somoil et Sirius ont pris des participations dans le bloc 18 (8,5 %), tous blocs en production.

Dans le bloc 31, également en production, Somoil et Sirius s'associent à nouveau pour prendre une participation de 10% dans les participations de la Sonangol.

Pour les blocs d'exploration, Namcor, Sequa et Petrolog forment également une "joint-venture" en tant qu'opérateur du bloc 23, avec 40%, et 40% supplémentaires appartiennent à l'Afentra.

Dans le même modèle de " joint-venture ", les intéressés du bloc 27, Namcor, Sequa et Petrolog, apparaissent, en achetant 35 %, tandis que les 25% restants ont été acquis par Somoil et Sirius.

"L'acte de transfert a abouti à la détermination de celles (entreprises) dont les valeurs étaient les plus proches de celles établies dans les conditions de vente définies par la Sonangol", lit-on dans la note.