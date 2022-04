Congo-Brazzaville: Musique - Dlv Matsouk's signe " Zoba "

"Zoba", c'est un maxi single de trois titres qui sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales à partir du 1er mai prochain.

L'artiste chanteur Dlv Matsouk's aborde, à travers le titre phare "Zoba", des problèmes de jeunes, pendant que dans "Je l'aime beaucoup" il parle de l'amour et, enfin, dans "Matata eza té", un feat avec l'artiste Diesel Gucci, il invite au courage.

Auteur-compositeur, chorégraphe et danseur congolais, Dlv Matsouk's est très influencé par les musiques rumba, ndombolo, coupé décalé, zouglou et hip-hop. Ses sonorités afro urbaines sont fondées particulièrement sur les styles afrobeat, afro-pop, dancehall et afrohouse. C'est très jeune que Dlv Matsouk's est initié dans l'art avec la batterie à l'église. Il commence professionnellement sa carrière comme danseur hip-hop au sein du groupe " Scapy-dady " (2008) avant d'intégrer le groupe Les Racines danse où il participe à plusieurs concours de danse.

Son premier enregistrement, il le fait au sein du groupe Les Boomastiques d'Afrik où lui et ses collègues enregistrent trois titres et accompagnent plusieurs artistes sur scène dont Dj Alboul de la République démocratique du Congo avec qui ils ont partagé la scène en compagnie de plusieurs renommées de la musique africaine à l'instar de Davido, Toofan, Chidimna, Werrason, La Fouine, Soprano et bien d'autres.

En 2016, Dlv Matsouk's crée son propre groupe de musique dénommé Le voisin d'à côté propriétaire foncier. Avec ce groupe, il réalise un album de treize titres dont deux collaborations, une avec le chanteur MG4 du groupe Black d'Afrik et l'autre avec Dj Molema. Il sort plusieurs singles et livre beaucoup de spectacles et show cases dans la ville. En 2020, il édite deux singles audiovisuels "Tu donnes tu ne donnes pas" et "Chakawewa" distribués par le label Keyzit.

C'est finalement en fin 2021 que Dlv Matsouk's décide de se lancer dans une carrière solo avec un maxi single de trois titres qui sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, à partir du 1er mai de cette année. Pour réaliser ce projet, il a fait appel à plusieurs artistes dont le pianiste Dior Opoma et le guitariste Idriss Missapi. Il a réalisé aussi une collaboration avec l'artiste Diesel Gucci.