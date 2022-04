Sénégal: Journée mondiale de la santé - Diouf Sarr promeut la recherche-action entre le climat et la santé

Le Sénégal à l'instar de la communauté internationale a célébré hier, jeudi 07 avril, la journée mondiale de la santé, qui est l'occasion de commémorer l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

En dépit des progrès enregistrés grâce à la mise en place d'une commission "santé-environnement" au sein de la direction générale de la santé publique, le ministre de la santé et de l'action sociale du Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr a déclaré: "il reste nécessaire de continuer à promouvoir la recherche-action sur le lien entre le climat et la santé, mais aussi de renforcer la réponse multisectorielle face à ces impacts néfastes afin d'assurer le bien-être des communautés".

S'exprimant sur le thème retenu pour l'édition de cette année, à savoir "notre planète, notre santé", le ministre Diouf Sarr renseigne : "ça nous rappelle le lien qui existe entre la planète et notre santé, au moment où la charge épidémiologique due aux maladies non transmissibles et infectieuses est en augmentation, tout comme l'incidence des problèmes liés au climat".

Toutefois, face aux menaces de l'environnement sur la santé, Diouf Sarr a avancé : " la crise climatique constitue la plus grande menace sanitaire à laquelle l'humanité est confrontée". Et de poursuivre : "conformément aux orientations des déclarations de Luanda, de Libreville et aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé, relatives à l'intensification des interventions en matière de santé et d'environnement en Afrique, mon département a, au sein de la Direction Générale de la Santé Publique, mis en place un groupe de travail " Santé- Environnement " sous forme de plateforme multisectorielle ayant pour mission principale de coordonner et d'assurer le suivi dans le cadre de la mise en œuvre des plans, projets et programmes en lien avec la Santé et l'Environnement".

Une plateforme, selon le ministre de la santé et de l'action sociale, qui a entrepris diverses actions afin de faire face aux menaces environnementales sur la santé dont l'élaboration d'un bulletin sur la prévision des vagues de chaleur et risques d'impact sur la santé en collaboration avec l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie; le renforcement de la surveillance épidémiologique sur les menaces des évènements sanitaires de portée nationale et internationale; les activités de sensibilisation communication envers les populations sur les problèmes de santé et leurs déterminants sociaux environnementaux; le renforcement des activités de salubrité, du cadre de vie par le service d'hygiène et les acteurs communautaires.