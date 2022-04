Sénégal: Vers la construction d'une caserne des sapeurs-forestiers à Tambacounda

Tambacounda — Le colonel Baïdy Ba, directeur des eaux et forêts, chasses et de la conservation des sols, s'est réjoui du travail de son service régional de Tambacounda (est) et a annoncé la construction d'une caserne des sapeurs-forestiers dans cette région.

"La pépinière de Tambacounda, d'une superficie d'environ 4,5 hectares, a un objectif de production de 1,5 million de plants. A ce jour, le taux de réalisation de cet objectif est presque de 80 %", a-t-il dit, saluant les efforts fournis par le service régional des eaux et forêts pour en arriver là.

Le colonel Baïdy Ba était à Tambacounda dans le cadre d'une tournée de préparation de la prochaine campagne nationale de reboisement.

Outre la pépinière régionale de Tambacounda, il a visité la pépinière de Koussanar.

"Nous avons mis l'accent sur les pépinières parce que le bois de vène de la région a subi des dommages liés au trafic de bois", a dit Baïdy Ba, promettant de sauver cette espèce et de la faire régénérer dans les forêts classées.

"A la pépinière de Tambacounda, a-t-il dit, nous avons environ 3.000 plants de vène."

Selon lui, la direction des eaux et forêts va également distribuer quelque 25.000 "khaï", une espèce végétale recherchée pour la densité de son ombre.

Bäidy Ba a invité les mairies et les conseils départementaux à une collaboration avec les eaux et forêts et l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte, en vue d'une plus grande protection de la nature.

Une caserne des sapeurs-forestiers sera bientôt implantée dans la région de Tambacounda pour mener la lutte contre les feux de brousse, a-t-il annoncé.

"Nos populations ont besoin du charbon. Le bois énergie est important pour les ménages. C'est une nécessité pour les eaux et forêts de développer un programme capable de fournir du bois aux usagers", a-t-il souligné, ajoutant qu"'il faut agir vite" contre les feux de brousse.