Congo-Kinshasa: Idiofa - 10e cas de vindicte populaire, 3 maisons incendiées et plusieurs bêtes pillées

Trois maisons ont été incendiées, celles d'un père et de ses deux fils accusés de sorcellerie, puis des bêtes pillées par un groupe de jeunes au village Ndungu situé dans le secteur de Kalanganda à Idiofa (Kwilu). Les faits se sont passés jeudi 7 avril à la suite du décès d'un jeune homme.

La nouvelle société civile congolaise précise que ceci est le dixième cas de vindicte populaire perpétrée par la population de ce territoire depuis le début de cette année. Arsène Kasiama, coordonnateur de la nouvelle societe civile d'Idiofa, condamne fermement ces actes qu'il qualifie d'ignobles et appelle les jeunes gens à bannir ce comportement.

" Hier il y a eu le décès d'un garçon qui était malade. Quand il est mort, ici a Idiofa on est allé avec le cadavre au village Ndungu dans le secteur Kalanganda. Arrivés là-bas, et les jeunes gens d'Idiofa qui amenaient le cadavre et ceux de ce village Ndungu, mêlés à ceux des villages environnants ont pu incendier trois maisons : la maison de papa Mfuti, de de son fils Senghor et de son fils Ibuba ", raconte Arsène Kasiama

D'après son témoignage, " on accuse le père et ses fils de sorcellerie et pourtant ils ne sont même pas membres de la famille.

Après avoir brulé les maisons, le pere a été tapé avant de s'enfuir".

Il s'agit du dixième acte de vindicte populaire à Idiofa en l'espace de trois mois.