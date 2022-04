Maroc: Tanger - Riche programme pour la commémoration du 75è anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V

Tanger — Plusieurs activités ont a été organisées, samedi à Tanger, par le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, en commémoration du 75ème anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à la ville du Détroit (9 avril 1947).

Ces activités, tenues en présence du Haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, des représentants des autorités militaires, sécuritaires et judiciaires, et d'élus, ont débuté avec la visite de la place du 9 avril et le dépôt de fleurs devant la plaque commémorative de cet événement historique.

A cette occasion, des prières ont été élevées pour le repos de l'âme des regrettés Souverains, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II, implorant Le Tout-Puissant de les accueillir en Sa sainte miséricorde.

Des prières ont également été élevées pour préserver SM le Roi Mohammed VI et combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale.

A cette occasion, un meeting a été organisé pour mettre la lumière sur cette visite historique qui constitue, à plus d'un titre, un évènement majeur de l'histoire du Maroc, sonnant le glas du protectorat et consacrant l'intégrité du territoire du Royaume.

Dans une allocution prononcée lors de cette rencontre, M. El Ktiri a souligné que la commémoration de cette visite, qui intervient après deux ans d'arrêt à cause de la pandémie, constitue l'occasion de mettre en avant la forte symbolique de cet événement qui trace l'une des pages glorieuses de l'histoire du Maroc, du fait qu'il illustre l'unité du peuple marocain et la symbiose entre le Trône et le peuple, mettant l'accent sur son contexte historique, national et international, depuis les années 1930 jusqu'au 9 avril 1947, ainsi que ses dimensions politiques, spirituelles et sociales.

Le Haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération a, à cet égard, noté l'importance du "voyage de l'unité" effectué par le Père de la Nation à Tanger, ville sous administration internationale à l'époque, pour défier les puissances coloniales et clamer solennellement la volonté du Royaume de recouvrer sa liberté et son indépendance, soulignant l'accueil chaleureux réservé par les habitants de Tanger à feu SM Mohammed V et leur contribution au processus de lutte nationale pour l'indépendance du pays.

Il a ainsi mis l'accent sur l'importance de cet événement historique dans la lutte du peuple marocain pour la liberté et l'intégrité territoriale du Royaume et la consécration de l'identité du Maroc et son appartenance à l'espace arabo-islamique, ajoutant que cette commémoration constitue une occasion pour rendre hommage à l'abnégation et aux sacrifices des héros du Mouvement national et de la résistance, avec à leur tête le Libérateur, feu SM Mohammed V.

Cette cérémonie de commémoration, qui s'est déroulée en présence notamment du président du Conseil de la région, Omar Moro, du président du Conseil préfectoral de Tanger-Assilah, Mohamed El Hmidi, du maire de Tanger, Mounir Laymouri, et de plusieurs responsables locaux, a été marquée par la remise de trois wissams royaux à d'anciens résistants et membres de l'armée de libération, et par des hommages rendus à 9 membres de la famille de la résistance, en plus de la remise d'aides financières à 24 ayants droits des membres de la famille de la résistance et de l'armée de libération.

Les activités commémoratives ont démarré avec des visites à Koudiat Sultan dans la ville d'Assilah, où Feu SM Mohammed V s'était arrêté pendant son voyage historique du 9 avril 1947, et à l'exposition de photographies royales de l'artiste Mohamed Aghsan.