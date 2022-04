Algérie: Ilan Kebbal - Les regrets de l'Algérien après la défaite de Reims contre Rennes

Le Stade de Reims aurait pu au moins obtenir l'égalisation ce samedi en championnat, mais il n'y est pas parvenu.

Menés 3-0 par Rennes cet après-midi à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1, Ilan Kebbal et ses coéquipiers du Stade de Reims sont passés près d'un exploit en réduisant le score par deux fois. Mais le but de l'égalisation tant recherché n'est finalement pas venu. Score final, 2-3. Une issue que regrette Ilan Kebbal.

" Il y a de la frustration. On savait qu'on tombait sur une équipe en pleine forme, avec de très bons joueurs. On fait trente bonnes minutes, mais on n'a pas marqué ce premier but. Ensuite, ils marquent deux buts. En seconde période, on a essayé de tout donner mais ils marquent le troisième assez rapidement... On n'avait plus rien à perdre, il fallait tenter des choses. C'est ce qu'on a réussi à faire à la fin ", a avoué le milieu de terrain algérien au micro de Prime Video.