Cote d'Ivoire: Hajj 2022 - Un million de pèlerins attendus, les précisions des autorités saoudiennes

Dans un communiqué consulté par Fratmat.info, ce samedi 9 avril 2022, le Ministère saoudien du Hajj et de la Oumra a décidé d'augmenter le nombre de pèlerins pour le Pèlerinage à La Mecque 2002 à un million de pèlerins. Cependant, le ministère du Hajj et de la Omra précise que pour le Hajj 2022 doit être conforme à un certain nombre de critères. " Le Hajj de cette année sera pour le groupe d'âge de moins de 65 ans grégoriens, avec l'obligation de terminer la vaccination avec des doses de base de Covid-19 vaccins homologués par le Ministère de la Santé. Ceux qui viennent pour le Hajj de l'extérieur du Royaume sont tenus de soumettre un résultat PCR négatif pour le Covid-19 pour un échantillon prélevé dans les 72 heures avant la date de départ ", précise le Ministère saoudien du Hajj et de la Oumra.

Le nombre d'un million constitue le nombre total de pèlerins en provenance de l'intérieur et de l'extérieur du Royaume d'Arabie Saoudite. Et ce, selon les quotas alloués aux pays, en tenant compte des recommandations sanitaires, précise le ministère saoudien.

Le serviteur des deux saintes mosquées et le gouvernement saoudien entendent ainsi permettre à un plus grand nombre de fidèles musulmans d'accomplir le 5ème pilier de l'Islam.

C'est dans les conditions citées plus haut que les autorités saoudiennes entendent permettre aux pèlerins d'effectuer en toute sécurité les rituels du Hajj et de la Oumra, la visite de la mosquée du Prophète. Le tout, dans une grande atmosphère de spiritualité et de quiétude, tout en préservant les acquis sanitaires réalisés par le Royaume face à la pandémie naissante du Corona virus (Covid-19).

En Côte d'Ivoire où SEM Abdullah Alsobaiee est Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, la nouvelle a été accueillie avec une grande joie par la communauté musulmane. Les pèlerins qui n'ont pas pu effectuer le voyage suites aux mesures prises pour lutter contre le Covid-19 pourront le faire dans le strict respect des conditions fixées par le Royaume de l'Arabie Saoudite.

Il faut indiquer que les fidèles musulmans effectuent le Hajj pendant le mois de Dhou al Hijja, douzième et dernier mois du calendrier musulman, soit une quarantaine de jours après le mois du ramadan.

Labbaik Allahumma Labbaik

We're honored to welcome one million pilgrims in Hajj 2022 pic.twitter.com/YblHozXar2

-- Ministry of Hajj and Umrah (@MoHU_En) April 9, 2022