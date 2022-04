Cote d'Ivoire: BAD - Le Britannique Maurice Goddard, auditeur général de la BAD à compter du 16 mai 2022

Dans un communiqué qui date du 8 avril, la Banque africaine de développement a annoncé la nomination de Maurice Goddard au poste d'Auditeur général, à compter du 16 mai 2022.

Selon la banque, M. Goddard est de nationalité britannique. C'est un responsable de haut niveau de l'audit interne, de la gestion des risques et de la finance, doté d'une grande expérience internationale, acquise sur une période de plus de 33 ans.

Son expérience couvre un large éventail d'activités, avec une concentration particulière sur les services financiers, les industries réglementées, les organisations engagées dans des changements porteurs de transformation et les organisations dont le développement est tiré par la technologie. Il a occupé un certain nombre de postes de responsabilité agréés par les autorités de réglementation financière au Royaume-Uni.

M. Goddard a, à son actif, une grande expertise en matière d'audit interne et d'assurance des risques dans les services financiers, notamment dans le contrôle de la gestion des changements réglementaires, des cadres de gouvernance, du risque de marché, des modèles de capital basé sur le risque, des systèmes et contrôles financiers et de la technologie liée aux paiements. Il a également pris un grand plaisir à aider les équipes à se développer professionnellement, en créant des cultures positives et de soutien pour permettre aux collègues de réaliser leur potentiel et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Sa carrière a notamment été marquée par l'établissement, la mise en place et le développement des fonctions d'audit afin de fournir une assurance et des conseils perspicaces et pertinents, dans un cadre commercial.

M. Goddard rejoint la Banque après avoir travaillé chez Astellas Pharmaceuticals, une société pharmaceutique du Top 20 mondial, où il était directeur exécutif, responsable de l'audit interne - Groupe 2 (Emea). À ce titre, il a entrepris un examen de l'efficacité de l'audit interne, restructuré et renforcé la fonction d'audit interne régionale et a contribué à la mondialisation de l'audit interne au sein de la société. Il a également été l'assesseur régional des contrôles internes (Rica) de la région Emea pour trois cycles annuels de tests et de rapports de conformité financière Jsox, une exigence de la cotation japonaise Nikkei.

Ses principales réalisations

Ses principales réalisations ont été l'intégration de la capacité d'audit interne d'Egg Bank dans le secteur de l'assurance et la création d'une fonction d'audit interne à l'échelle du groupe, ce qui a renforcé la surveillance des activités par le Conseil.

Au fil des ans, M. Goddard a eu le privilège de servir en tant que membre non-exécutif indépendant du CGIAR, de plusieurs agences gouvernementales au Royaume-Uni et a été Administrateur d'une organisation caritative enregistrée au Royaume- Uni.

M. Goddard est membre du Chartered Institute of Management Accountants et de l'Association des experts comptables d'Australie. Il détient les titres de Chartered Global Management Accountant, Chartered Internal Auditor et Certified PRINCE 2 Practitioner. Il a fait ses études à la Wellington School, est titulaire d'une licence en histoire de l'université de Bristol (1988) et d'un Master en histoire contemporaine et politique du Birkbeck College, université de Londres (2006).

Evoquant sa nomination, M. Goddard a déclaré :

"Je suis ravi et honoré de rejoindre la Banque et de contribuer à la réalisation de sa mission à ce poste de direction. L'audit interne est un élément clé de la structure de gouvernance de la Banque et du cadre de gestion des risques d'entreprise. J'ai hâte de soutenir les initiatives et les activités de la Banque en fournissant dans ce domaine une assurance et des conseils fiables, indépendants, objectifs et commercialement encadrés en matière de risques et de contrôles".

Le mot du président de la Banque africaine de développement

"Je suis ravi de nommer M. Maurice Goddard au poste d'Auditeur général de la Banque. Maurice est un professionnel de l'audit respecté et expérimenté, qui dirigera l'équipe d'audit interne de la Banque avec pour objectif de fournir des services d'assurance et de conseil indépendants et objectifs, en vue d'améliorer les opérations et les processus de la Banque", a commenté le Président de la Bad, Dr. Akinwumi A. Adesina