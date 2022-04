Afrique Australe: Echecs - Nigel Short, GMI - " J'aimerais qu'une Olympiade d'échecs soit organisée en Afrique australe "

Le Britannique Nigel Short, vice-président de la Fédération Internationale des échecs (FIDE) est un grand voyageur. Le natif d'Atherton (Grand Manchester), Angleterre, a visité nombreux pays et est, à ce jour, le seul Grand Maître International d'échecs à avoir remporté des tournois sur six continents. C'est de sa propre initiative qu'il a proposé à la Fédération Mauricienne d'échecs de venir à Maurice du 29 mars au 2 avril. Lors d'un séminaire qu'il a animé, le 1er avril, à 'Ocean Villas Hotel', Grand Baie, il nous a donné les raisons de sa visite et exprimé, entre autres, son souhait que le continent africain puisse organiser - dans les années à venir - sa première olympiade.

La 'Mauritius Chess Federation' (MCF) a passé des moments inoubliables la semaine dernière en accueillant pour la première fois de son histoire, un vice-président de la Fédération International d'Echecs (FIDE); pour sa part, Nigel Short avait déjà entendu parler de Maurice. Profitant de sa présence en Afrique du Sud pour un tournoi au 'Moja Chess Extravaganza 2022' à Kimberley, dans la province du Cap-du-Nord (Ndlr : ce tournoi qui s'adressait au Grands Maîtres et Grands Maîtres internationaux du 19 au 27 mars, a été remporté par le Britannique), le vice-président de la FIDE a contacté la MCF pour lui faire part de son intention de visiter Maurice. " C'est moi qui ai fait savoir à la MCF que je voulais venir à Maurice.

Le but principal de ma visite est de contribuer à la promotion des échecs, de voir où cette discipline en est à Maurice et de suggérer, peut-être, à la Fédération mauricienne comment valoriser davantage les échecs Maurice " déclare Nigel Short. A entendre celui-ci, la MCF ne lui était pas inconnue et il a été agréablement surpris de constater ici les initiatives prises à Maurice pour introduire cette discipline dans les établissements scolaires. " Je connaissais un peu les échecs joués par les Mauriciens. J'avais aussi une idée de la MCF. Elle est plus active que je ne me l'étais imaginée. Il y a des efforts qui sont faits dans le programme scolaire. Il y a de meilleurs efforts avec les juniors. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent encore être améliorées Ici " ajoute-t-il.

Selon le vice-président de la FIDE, Maurice a de bonnes idées ; toutefois, il est d'avis qu'il faut beaucoup de travail et de moyens pour les mettre en œuvre. " Pour ce faire, il faut présenter des propositions détaillées aux gens ou organisations afin de les convaincre de fournir le soutien requis pour promouvoir les échecs " lance Nigel Short. Celui-ci croit en ce qu'il dit. D'ailleurs, lors de sa visite au Ministre Toussaint à 'Citadel Mall', le 31 mars, il lui a fait part de l'aubaine que représenterait pour Maurice la possibilité d'accueillir nombreux étrangers par le biais d'une compétition d'envergure annuelle sur notre sol. Et ce, en faisant venir, entre autres, des Grands Maîtres internationaux pour rendre la compétition encore plus attirante. A cela, le Ministre Toussaint a répondu que le complexe de Côte d'Or serait très approprié pour le faire.

Quoi dire de plus sur Nigel Short si ce n'est que ce passionné d'échecs -qui a disputé une finale des mondiaux d'échecs contre Garry Kasparov en 1993 - aime partager sa science du jeu avec les autres. A 'Ocean Villas Hotel'où il a animé un séminaire devant une vingtaine de personnes, le Grand Maître International d'échecs a fait montre d'un certain altruisme, indépendamment du niveau des uns et des autres. " Je ne suis pas soucieux de leur niveau. Ce qui compte pour moi, c'est que ceux qui sont venus aient de la passion pour cette discipline. Ils sont venus me voir et ils se sont montrés intéressés et j'en suis très satisfait " dit-il. Pour Nigel Short, l'intérêt que portent une Fédération et les joueurs à cette discipline mérite d'être encouragé. Dans cet ordre d'idées, il considère que les Fédérations du continent africain devraient être aidées en leur donnant la possibilité d'organiser une olympiade d'échecs dans un futur pas trop lointain.

" J'aimerais voir une Olympiade en Afrique. Cela pourrait se faire en 2026 en Afrique australe. Le meilleur endroit serait l'Afrique du Sud. Je suis le premier Grand Maître International à avoir visité autant de pays en Afrique (Liberia, Malawi, Afrique du Sud, entre autres). Les gens jouent aux échecs dans ces pays et je pense qu'il faudrait les encourager. Car même s'ils n'ont pas les opportunités requises pour organiser une olympiade actuellement, ils ont du talent " concède Nigel Short avant de disputer une simultanée contre treize joueurs d'échecs à 'Océan Villas Hotel '.

Nigel Short rencontre le Ministre Toussaint

Nigel Short a rendu une visite de courtoisie au Ministre des Sports deux jours après son arrivée à Maurice. Le Ministre Toussaint a souligné que la MCF avait fait un important travail au niveau des écoles pour initier les enfants aux échecs. Malheureusement, ces deux dernières années, en raison de la crise sanitaire, ces activités ont été interrompues. Nigel Short a lancé l'idée que l'organisation d'une compétition d'échecs d'envergure, sur une base annuelle, pourrait être bénéfique pour le tourisme mauricien. Le Ministre des sports a suggéré le complexe de Côte d'Or comme lieu privilégié pour le faire.

Visite de Nigel Short à la 'Moka Government School'

Accompagné de Hurrynarain Bhowany, président de la MCF, Nigel Short a rendu visite aux écoliers de la 'Moka Government School'. Le Britannique a eu l'occasion de leur parler de ses débuts aux échecs, à l'âge de 5 ans, et de son long et riche parcours jusqu'à sa nomination comme Grand Maître International. Pour rappel, c'est le 1er juin 2017 que le projet 'Chess in Schools' a été officiellement lancé à l'école de Moka. Ce projet pilote, initié par la MCF, sponsorisé par le Groupe MCB et sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que du ministère de l'Education, avait été initialement introduit sur une base pilote dans onze écoles ; en sus de cela, des compétitions annuelles avaient été organisées par la M.C.F. A noter que Madevi Narrainen, enseignante à Moka SENRDC, a formé un club d'échecs à l'école de Moka et a initié presque 170 élèves de l'école, y compris les élèves de 'Special Education Needs'. Depuis 2017, les élèves de l'école de Moka remportent les championnats. En outre, un des élèves SEN, notamment Evans Sullivan, a été parmi les gagnants chaque année. Enfin, des enseignants holistiques ont récemment suivi une formation aux échecs et cette discipline a été est graduellement étendue à d'autres écoles primaires.

Séminaire et simultanée à 'Ocean Villas Hotel'

Le vice-président de la FIDE a organisé un séminaire pendant près de deux heures dans le cadre idyllique d"Ocean Villas Hotel'. A l'aide d'un rétroprojecteur, il a évoqué avec l'assistance diverses stratégies de jeu. Après une pause déjeuner, il s'est lancé dans une simultanée contre treize joueurs. Nigel Short a remporté onze parties mais s'est incliné devant le Mauricien Hoolan Naipal et le Sud-Africain Gavin Anderson, champion en titre des derniers Masters de Maurice.

Fiche signalétique

Nom : Nigel Short

Age : 56 ans

Actuel statut à la FIDE : Vice-président de la FIDE depuis octobre 2018

Titres : Maître International dès 1979 (à l'âge de 14 ans) ; Grand Maître International en 1984

Débuts aux échecs: 5 ans

Palmarès :

- Champion d'Angleterre en 1984, 1987 et 1998 ;

- Champion du Commonwealth en 2004, 2006 (à Bombay) et en 2008 (à Nagpur).

- Vainqueur du Championnat open de l'Union européenne en 2006 à Liverpool ; deuxième ex æquo au même tournoi en 2008 à Liverpool.

- Classé 3e meilleur joueur du monde par la FIDE de juillet 1988 à juillet 1989

- Finaliste des mondiaux d'échecs entre septembre et octobre 1993 contre Garry Kasparov, champion en titre