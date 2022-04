Ile Maurice: Covid-19 - Les animaux de compagnie peuvent-ils être contaminés ?

Depuis peu, l'inquiétude a gagné du terrain chez plusieurs Mauriciens. Cela, après avoir noté que leurs animaux de compagnie présentaient des symptômes identiques aux personnes ayant eu le Covid-19. Est-ce possible ? Y a-t-il eu des cas ? Les questions fusent...

Est-ce que nos chiens et chats peuvent contracter le virus et le transmettre à leur tour ? C'est depuis quelque temps l'interrogation de plusieurs personnes, après avoir observé que leurs toutous ou chats avaient de la toux ou de la fièvre - symptômes typiques du Covid - entre autres. Quelques-uns de ces animaux sont même décédés des suites de cette "simple fièvre", confie-t-on. Mais selon le Dr Radhakrishna Veerapa, président de la Mauritius Veterinary Association, à ce jour, il n'y a aucun cas formel qui a été rapporté par un vétérinaire aux autorités concernées, soit le ministère de l'Agro-industrie ou encore le ministère de la Santé. "Nothing of that sort has been reported or recorded... À l'heure actuelle, rien ne prouve à 100 % que les animaux domestiques peuvent être contaminés par des humains ou soient sources de contagions. Nous demandons à tous de ne pas céder à la panique et véhiculer des messages qui ne sont pas forcément vrais", déclare-t-il.

Mais a-t-il personnellement noté des chiens et chats malades avec les symptômes quasi-similaires à ceux du Covid-19 ? Oui, dit le Dr Radhakrishna Veerapa mais cela a toujours été le cas depuis l'existence de la vie. "Il n'est pas un secret que les animaux de compagnie peuvent présenter les mêmes problèmes de santé que les hommes mais il ne faut pas dramatiser la situation et tout associé au Covid. Les chiens et chats ont toujours eu de la fièvre, des toux ou autres problèmes pulmonaires. J'ai en ce moment même deux patients qui souffrent de toux. Ce sont des cas quotidiens que nous avions même avant l'apparition de la pandémie." De plus, fait ressortir notre interlocuteur, jusqu'à présent, rien n'a démontré comment le Covid s'est transmis à l'homme en premier lieu. Si, dans un premier temps, la thèse de la chauve-souris avait été mise en avant, elle reste toujours à prouver, fait ressortir le vétérinaire.

Toutefois, quelques récentes études entreprises ont démontré que des anticorps contre le Covid-19 étaient présents chez certains animaux. Comme celle du Dr Ly, chercheur en médecine vétérinaire et biomédicale à l'université du Minnesota, aux États-Unis, et de son épouse Yuying Liang, chercheuse dans le même département. Le couple a analysé les échantillons d'urine et de sang sur 239 chats et 510 chiens de compagnie du Minnesota, vers mi-avril à début juin 2020. Selon les conclusions de leur étude publiée par la suite, 8 % des chats étaient porteurs d'anticorps contre le coronavirus, pour moins de 1 % côté chiens. Toutefois, le Dr Ly avait déclaré au New York Times qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur comment les animaux ont été contaminés ni dans quelle mesure le virus était transmissible d'un animal à l'autre.

Une autre étude de l'université de Guelph au Canada a, elle, conclu qu'il y avait une chance élevée qu'une personne infectée par le Covid puisse le transmettre à son animal de compagnie. Dorothee Bienzle, professeure de pathologie vétérinaire et co-autrice de l'étude, avance que les chats, en particulier ceux qui dorment sur le lit de leur maître, semblent être particulièrement vulnérables au virus et a même conseillé que les gens gardent leurs distances avec leur animal de compagnie s'ils sont porteurs du virus.

Pour sa part le Dr Els Broens, de l'université d'Utrecht aux Pays-Bas, dans son étude, également présentée au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses, avait souligné que sur une analyse conduite auprès de 156 chats et 154 chiens, dont les propriétaires avaient été testés positifs au Covid-19, 31 chats et 23 chiens ont été testés positifs aux anticorps et six chats et sept chiens ont été testés positifs aux tests PCR.

Aussi, très récemment, des chercheurs vétérinaires français ont, pour la première fois, mis en évidence une infection par le Covid-19 chez des lapins de compagnie. Cette étude, dirigée par des chercheurs de l'université de Montpellier et publiée le 27 janvier 2022 dans la revue Veterinary Sciences, indique, entre autres, que les résultats ont démontré un très faible taux d'anticorps chez les lapins en contact avec leurs maîtres positifs au virus qui ont été testés. Et surtout, que chez un des lapins positifs, il n'y avait pas de symptômes d'une infection par le SARS-CoV-2 mais que celui-ci présentait une infection vestibulaire, ce qui est cependant fréquent chez le lapin.