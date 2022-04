Gabon: Opération d'enrôlement des employés et employeurs à Nkok

Nkok, 08 avril 2022- Du 08 au 22 avril 2022, l'Autorité Administrative de la ZES de Nkok et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) organisent une campagne d'enrôlement et de sensibilisation des employeurs et des employés de la ZES de Nkok à la CNAMGS.

Cette campagne a pour objectif d'immatriculer et sensibiliser davantage les responsables et les travailleurs, de la nécessité de souscrire à l'assurance maladie obligatoire comme le prévoit les dispositions légales en République gabonaise.

La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce 8 avril 2022 a regroupé au sein du bâtiment de l'autorité Administrative, les responsables des usines, les Responsables des ressources humaines et les experts de la Direction Générale de la CNAMGS, en présence de l'Administrateur Général, Anne Nkene Biyo'o et le Directeur Général de la CNAMGS, Séverin Maxime Anguile.

Pour Anne Nkene Biyo'o, s'adressant aux opérateurs économiques de la ZES de Nkok, " Le droit à la santé est un droit fondamental et universel. Concrétiser cette universalité est une obligation que chaque employeur de la ZES de Nkok doit en avoir conscience. Il est donc important de bannir certains comportements car le succès autant que l'échec de vos entreprises dépendent en grande partie de notre façon de préserver votre santé et celle des travailleurs ".

Quant au Directeur Général de la CNAMGS prenant la parole, il n'a pas manqué de rappeler aux opérateurs " que cette opération traduit concrètement la ferme volonté du Président de la République, Chef de l'Etat, S.E Ali Bongo Ondimba de faire de notre organisme l'élément moteur de sa politique sociale et le pilier de l'assurance maladie universelle ".

Après la phase des allocutions circonstancielles, les opérateurs économiques ont eu droit à une démonstration et des explications du processus d'enrôlement sur un travailleur de la ZES de Nkok.

La parole a été également donnée aux opérateurs afin de mieux comprendre l'intérêt de cette campagne d'enrôlement et de sensibilisation des employeurs et des employés de la ZES de Nkok à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale.