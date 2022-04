Maroc: Vahid Halilhodzic accompagnera-t-il le Maroc au Qatar ?

Interrogé au sujet de l'avenir de Vahid Halilhodzic, le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa a maintenu le flou.

En effet, le tacticien franco-bosnien malgré la qualification acquise face à la RD Congo en barrages de la Coupe du Monde a été pris en partie par certains supporters des Lions de l'Atlas.

Sera-t-il toujours le sélectionneur du Maroc en novembre, au moment où le Mondial débutera au Qatar ? Le président de l'instance faitière du football marocain estime que tout est possible.

"Le moment venu, la décision sera prise. Rien n'est figé. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est indispensable et intouchable, tout comme on ne peut pas dire que Fouzi Lekjaa est indispensable et intouchable. Dans les systèmes de management, tout est dynamique. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on est qualifié, on n'est pas sous la pression, on a le temps, on discute, on réfléchit. Le plus important, comme j'ai dit, c'est d'arriver au jour J dans la meilleure situation pour honorer les 40 millions de Marocains et les rendre fiers de leur équipe nationale ", a laissé entendre Fouzi Lekjaa.

Pour rappel, Vahid a été évincé juste avant une Coupe du monde par la Côte d'Ivoire en 2010 puis le Japon en 2018.