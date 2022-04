Cap-Vert: Le Cap-Vert opte pour la stabilité

Eliminée en huitième de finale de la CAN 2021, l'équipe du Cap-Vert a décidé de miser sur la stabilité en maintenant le staff technique et l'ossature de son équipe qui sera au fur et à mesure renforcée, a déclaré dans un entretien exclusif avec CAFOnline.com, le président de la Fédération capverdienne de football, Mario Sémédo.

"Oui, nous pouvons dire que l'objectif de la compétition a été atteint en nous qualifiant au second tour et en ne se faisant sortir que par le futur champion d'Afrique, le Sénégal", a retenu le président de la Fédération du Cap-Vert de football.

Après deux participations à la CAN en 2013 et en 2015, les Requins Bleus ont raté les éditions de 2017 et de 2019, avant de revenir à la CAN TotalEnergies 2021.

"Dans notre plan de développement, il était prévu d'intégrer le deuxième tour et de stabiliser le groupe de performance", a assuré le président Sémédo estimant que c'est dans la stabilité que peuvent s'acquérir les prochaines victoires.

Pour les perspectives, la Fédération qui a décidé de reconduire Bubista, l'ancien capitaine des Requins Bleus, devenu sélectionneur depuis les éliminatoires, vise les qualifications aux prochaines Coupes d'Afrique des nations et à la Coupe du monde 2026 aux Etats Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada.

"Ce serait énorme pour notre pays d'obtenir la qualification à cette coupe du monde. Aux USA, il y a un million de capverdiens", a rappelé le patron du football du Cap-Vert.

Le Cap-Vert est un Etat insulaire de l'Afrique de l'ouest composé d'un archipel de 10 îles et est situé dans l'océan atlantique au large du Sénégal. La majeure partie de sa population vit à l'extérieur du pays.

En attendant les éliminatoires de la CAN TotalEnergies 2023, le Cap-Vert n'a pas raté la fenêtre internationale du mois de mars trois rencontres amicales toutes sanctionnées par des victoires.

Le Cap-Vert a battu la Guadeloupe 2-0, le Liechtenstein (6-0) et Saint Marin (2-0).

Sur le plan local, la Fédération capverdienne de football travaille à renforcer les capacités des cadres techniques et des joueurs, a relevé son président.

"Nous savons que les joueurs qui atteignent un certain niveau vont chercher à être transférés dans les championnats et c'est pourquoi, nous devons être prêts à renouveler les générations", a-t-il dit.

Et cela doit s'accompagner de l'organisation de compétitions régulières sur le plan local et notamment chez les jeunes.

"Le Cap Vert sera d'ailleurs le pays hôte du prochain tournoi U17 de la zone ouest A qui servira de qualification à la CAN de la catégorie", a indiqué le président Sémedo.