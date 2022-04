Cote d'Ivoire: Effondrement des "immeubles de la mort" - Une Fondation et un prix portant le nom de Marie-Estelle Oula annoncée

Un immeuble R+4 situé dans la commune de Cocody Angré 9è tranche s'est effondré dans la nuit du 6 au 7 mars. Cet incident a fait quatre morts et plusieurs blessés. Parmi les victimes figure Mlle Marie-Estelle Oula élève en classe de 3e.

Face à la presse, le 7 avril 2022, sur le lieu du drame, Aimond William Oula président exécutif de producteur des films documentaires sur les actions sociales du couple présidentiel, de la Fondation des artistes africains et Côte d'Ivoire, chantre de l'Eternel, également parent de la victime, a annoncé qu'une Fondation internationale et un prix de bonne conduite va porter le nom de Marie-Estelle Oula. Et ce, dans le cadre de la lutte contre les " immeubles de la mort " et les maisons anarchique en Côte d'Ivoire.

Il s'agit, à travers cette initiative, d'honorer également la mémoire de la défunte en matière de bonne conduite pour les jeunes filles élèves et écoliers. Qui aujourd'hui dès les classes de 5è et 4è tombent en grossesse. Aimond William a expliqué que l'objectif de cette rencontre est de commémorer et rendre hommage aux victimes en général et en particulier sa fille Marie-Estelle Oula. Il a toutefois saisi de l'occasion pour exprimer sa gratitude à l'Etat de Côte d'Ivoire, notamment le premier ministre Patrick Achi qui, informer s'est rendu sur le lieu pour apporter le réconfort de l'Etat ivoirien aux victimes.