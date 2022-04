Afrique de l'Ouest: L'enlèvement de Sœur Tennyson, l'un des six otages occidentaux au Sahel, n'a pas encore été revendiqué

Kaya — L'enlèvement de Sœur Suellen Tennyson, missionnaire de la Congrégation des Sœurs Marianites de la Sainte Croix, emmenée de force dans la nuit du 4 au 5 avril 2022 (voir Agence Fides 6/4/2022) dans le nord du Burkina Faso n'a pas encore été revendiqué.

"Nous prions pour la sécurité de Sœur Suellen et pour sa libération", a déclaré Sœur Ann Lacour, Supérieure de la congrégation marianiste américaine de Covington, en Louisiane. Nous prions également pour tous ceux qui ont été victimes de ces groupes, en particulier nos sœurs qui ont été témoins des actes de vandalisme et des enlèvements. Nous sommes en contact avec les responsables gouvernementaux qui se sont engagés à nous tenir informés au fur et à mesure qu'ils en apprennent davantage". L'Archevêque de la Nouvelle-Orléans, Monseigneur Gregory M. Aymond, s'est également joint à l'appel : "Pendant de nombreuses années, Sœur Suellen a servi les habitants de l'Archidiocèse de la Nouvelle-Orléans avec beaucoup de joie. Aujourd'hui, nous exprimons notre tristesse et notre consternation face à son enlèvement et nous nous joignons à la prière pour son retour en toute sécurité."

La communauté est située à Yalgo dans la province du Namentenga, entre deux grandes villes du nord du Burkina Faso Kaya et Dori , une région régulièrement visée par des attaques djihadistes. "Plusieurs fois, j'ai exprimé mon inquiétude pour les religieuses travaillant dans la région, mais elles ont toujours dit qu'elles se sentaient en sécurité puisqu'elles ne font que du bien à la population sur place", a expliqué Mgr Nare, Évêque de Kaya. "Notre question est de savoir pourquoi ils ont pris Sr Suellen ? Où l'ont-ils emmenée ?" a dit le Prélat.

Suor Suellen si va ad aggiungere agli altri cinque ostaggi occidentali rapiti nel Sahel di cui non si hanno notizie. Parmi eux, le journaliste Olivier Dubois, qui a lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo publiée sur les médias sociaux le 5 mai 2021, dans laquelle il racontait avoir été kidnappé le 8 avril à Gao, dans le nord du Mali, par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM). Le 13 mars, une vidéo a circulé montrant un homme qui semble être le journaliste français s'adressant à ses proches et au gouvernement français. L'Allemand Jörg Lange, qui travaille avec une ONG, a été enlevé le 11 avril 2018 dans l'ouest du Niger et emmené vers le nord, non loin de la frontière avec le Mali.

Le 14 octobre 2016, l'Américain Jeffery Woodke, travaillant avec une ONG à Abalak, au Niger, a été enlevé et probablement emmené au Mali, selon des sources de sécurité nigérianes. Le 15 janvier 2016, Arthur Kenneth Elliott, un chirurgien australien alors âgé de 82 ans, a été enlevé au Burkina Faso, ainsi que sa femme Jocelyn, qui a été libérée le mois suivant. Iulian Ghergut, un agent de sécurité roumain, a été emmené de force le 4 avril 2015 dans une mine de manganèse dans le nord du Burkina Faso, près des frontières du Mali et du Niger. Ce sont les seuls cas rendus publics par des sources gouvernementales.