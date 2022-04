Congo-Kinshasa: Kasumbalesa se dote d'un conseil urbain de la jeunesse

Le maire de la ville de Kasumbalesa (Haut-Katanga) a installé jeudi 7 avril le tout premier conseil urbain de la jeunesse de cette agglomération. Le président de cette structure d'encadrement de la jeunesse' Jean Luc Kayamba s'est engagé, entre autres, à promouvoir le vivre ensemble et à lutter contre le tribalisme et tout autre antivaleur qui freinent le développement de cette ville frontalière.

Jean Luc Kayamba motive la mise en place du conseil de la jeunesse en ces termes :

" Nous vivons dans un contexte de mépris entre les communautés, une situation qui constitue un danger et un sous-développement pour la ville de Kasumbalesa. Vous le savez, il y a le tribalisme qui frappe et qui divise la jeunesse et il y a également le manque d'emploi. La plupart des jeunes s'adonnent à des pratiques d'antivaleurs pour trouver le pain quotidien c'est notamment aller faire passer les marchandises par la brousse ou le champs une contrebande que pourtant nous condamnons tous "

Il promet de mettre à profit son mandat à l'unité intercommunautaire, le vivre-ensemble et de s'investir sur cette question pour demander aux autorités du pays de créer beaucoup d'emplois pour de nombreux jeunes de Kasumbalesa.

" Donc je pense que nous allons plus œuvrer pour la paix et soutenir les autorités locales afin de lutter contre l'insécurité et le tribalisme ", a conclut le président du conseil urbain de la jeunesse.