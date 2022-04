Sénégal: Sadio Mané, 30 ans, un but et un rêve de Ballon d'Or avec Liverpool

Buteur face à Manchester City (2-2), ce 10 avril, jour de ses 30 ans, le Sénégalais Sadio Mané a permis à Liverpool de rester toujours en course pour le titre de champion d'Angleterre comme pour la victoire finale en Ligue des champions. Alors que les noms des Français Karim Benzema et Kilian Mbappé sont de plus en plus cités comme favoris pour le prochain Ballon d'Or, le Lion, fort d'un titre de champion d'Afrique, peut aussi rêver du prestigieux trophée.

Un but pour fêter ses 30 ans, mais surtout une égalisation pour maintenir en vie Liverpool, et le suspense, dans la course au titre en Premier League. Sadio Mané a été un des acteurs principaux de superbe duel entre le leader et champion en titre, Manchester City et son dauphin Liverpool (2-2) qu'il devance d'un seul point à sept journées de la fin. L'international sénégalais a ainsi conclu une belle semaine débutée mercredi déjà par un but face au Benfica en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Au moment où le débat sur le Ballon d'Or bruit fiévreusement, épousant les belles performances des attaquants français Karim Benzema (37 buts et 13 passes décisives depuis le début de la saison) et Kylian Mbappé (PSG) 20 buts, 14 passes décisives en Ligue 1, Sadio Mané dispose de solides arguments pour se mêler à la lutte.

Vainqueur de la CAN et de la Cup

Pendant que le Parisien est éliminé de la course à la victoire finale en Ligue des champions, le Red, tout comme la Madrilène, reste idéalement placé pour se qualifier en demi-finale de la compétition et rêver de remporter la compétition. Avec le nouveau règlement du Ballon d'or qui ne prend plus en compte l'année civile, mais les mois de compétition d'aout à juillet, une victoire en Ligue des champions pourrait être décisive. D'autant que les performances à la prochaine Coupe du monde ne compteront que pour l'édition 2023 du Ballon d'or.

L'ex-joueur de Metz, 16 buts cette saison, reste donc en course pour le titre en Premier League ainsi que la Cup et la Ligue des champions. Il peut même se targuer d'avoir un peu d'avance avec son titre de champion d'Afrique décroché lors de la dernière CAN au Cameroun en février 2022. Pour Mané, arrivé 4e du Ballon d'or en 2019, devenir le premier africain, après le Libérien George Weah à gagner le trophée, reste un objectif. " J'ai tellement faim que je reste à l'affut de ce qu'il y a de bon et de beau à dévorer. Et le Ballon d'Or en fait forcément partie ", confiait-il il y a un mois au mensuel France Football.

Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, expliquait au moment de l'annonce de la réforme : " Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants seront le critère numéro 1. L'aspect collectif, les trophées remportés et la classe du joueur et son sens du fair-play seront désormais considérés comme des critères secondaires ", avait-il assuré. Sadio Mané aura de solides arguments à faire valoir