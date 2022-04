Cote d'Ivoire: Lutte contre la vie chère - Le ministère en charge du commerce et le CNLVC veille sur les prix plafonnés à Daloa

Les contrôleurs du Ministère du Commerce et de l'Industrie étaient en action, le 8 avril 2022, à Daloa en liaison avec le Conseil National de lutte contre la Vie Chère (CNLVC). Et ce, pour le contrôle des prix plafonnés des produits tels le riz, le sucre, la tomate concentrée, les pâtes alimentaires, le lait, l'huile et la viande de bœuf.

Après avoir visité un détaillant, une supérette, un bouché, un grossiste et les commerçantes de produits vivriers, deux types d'infraction ont été relevés. Il s'agit de l'infraction sur le défaut de publicité des prix et l'autre sur la pratique de prix illicite. À la suite des différents constats, des sanctions conformément à la loi et à la réglementation en vigueur ont été prononcés. Ainsi, dans le quartier LOBIA, ce sont 20 boîtes de tomates concentrés et 22 kg de sucre granulé roux qui ont été saisis dans une boutique dit de "Mauritanien". Suite à ce contrôle dans la boutique de Monsieur Lamine Mohamed, un procès-verbal a été dressé et l'auteur de l'infraction a écopé d'une amende de 100 000 FCFA.

Egalement, il y a eu une saisie conservatoire de tous les produits n'ayant pas respecté les prix plafonnés à l'entrepôt d'un grossiste assorti d'une amende 1.000.000 FCA. Comme l'a rappelé le Directeur Régional du Ministère du Commerce et de l'Industrie, Monsieur N'Cho, " l'objectif, c'est zéro tolérance ". Et ce, conformément aux instructions du Ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarrassouba. A travers ces contrôles, la Secrétaire exécutive du CNLVC, Dr Ranie-Didice Bah-Koné veut rassurer la population de l'effectivité des contrôles sur le terrain. Le mot d'ordre de "zéro tolérance" est bien en marche à Daloa.