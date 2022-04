Congo-Kinshasa: L'inhumation des victimes de l'accident du pont Maï-Ndombe prévue dimanche 10 avril à Kinshasa

Les trois députés provinciaux du Kwilu et les six autres compatriotes décédés par accident sur le pont Maï-Ndombe le 17 mars dernier, seront inhumés dimanche 10 avril 2022. Les corps seront exposés à l'espace vélodrome dans la commune de Kintambo à Kinshasa et l'inhumation interviendra le même dimanche au cimetière nécropole entre terre et ciel.

Le vice-président de l'assemblée provinciale du kwilu, Paulin Kiyankay précise que les veillées mortuaires doivent être organisées dans les familles respectives des illustres disparus la nuit du samedi 9 avril.

Radio Okapi a fait un tour dans quelques-unes de ces familles éprouvées afin de s'enquérir de l'ambiance qui y règne.

Parmi les familles éprouvées visitées figure celle du défunt député provincial Augustin IFumu, le chef coutumier dont le corps n'a pas été retrouvé dans la rivière ni celui de son neveu, moins encore de son chauffeur, tous décédés par cet accident.

Sur place, l'ambiance est calme sauf une douce musique qui résonne au rythme du deuil. Tous les membres des familles se sont rendus à Kinshasa pour les obsèques, sauf deux qui sont restés pour la sécurité de la maison. Il s'agit du neveu et de la nièce du feu Ifumu, inconsolables, assis sur le pavement, écoutant cette bonne musique.

Sur leurs visages, l'on peut facilement lire la tristesse et voir les larmes dégringoler. Vincent Ifumu âgée de 18 ans révolus et le plus âgé de deux s'exprime :

" Perdre deux personnes ou trois personnes comme ça à la fois, ça fait mal. Papa n'a pas été vu, même mon frère n'a pas été vu, ils n'ont pas été retrouvés, c'est ce qui nous fait très mal. Pourquoi ont-ils trouvé pour les uns et pas pour les autres. Maintenant je ne sais pas ce qu'ils vont faire ? ils vont mettre des cercueils vides ou comment ? Nous allons mettre des bouquets de fleurs où ? Nous sommes vraiment très désolés, ça nous fait mal mais c'est la volonté de Dieu ", dit-il, émotionné.

Parmi les corps qui vont être inhumés ce dimanche 10 avril 2022, il y a ceux de deux députés provinciaux à savoir le député Evariste Ndiba et René Nkusu.