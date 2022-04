Afrique de l'Est: L'adhésion de la RDC à l'EAC offre un corridor de circulation de l'Est de l'Afrique vers l'Ouest (Experts)

L'adhésion de la République démocratique du Congo(RDC) dans la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) offre des opportunités aux pays membres. Selon des experts, l'une de ces opportunités est la libre circulation des biens et des personnes de l'Est de l'Afrique vers l'Ouest.

Ce qui, selon les mêmes sources, a notamment motivé l'acceptation de la candidature de la RDC par les Etats membres, qui a abouti à son adhésion officielle vendredi 8 avril à Nairobi au Kenya. La signature de cette adhésion se faite par le Président Felix Antoine Tshisekedi en présence d'autres chefs d'Etats des pays membres de l'EAC.

Les mots du Président ougandais Yoweri Museveni, lors de cette cérémonie, suffisent pour comprendre la grandeur de l'évènement. " 60 ans que j'attends ce moment ", s'est-il exclamé. Conscient surement des enjeux économiques qu'offre l'arrivée du géant francophone. Au-delà de ses vastes richesses en ressources minérales et autres, du poids de sa population, un marché d'environ 8O millions des consommateurs selon les experts, la RDC, occupe une position géographique très stratégique. Située au cœur de l'Afrique, elle partage des frontières avec cinq des sept Etats membres de l'EAC. Avec la libre circulation des biens et des personnes, les pays de l'Afrique de l'Est pourront facilement accéder à l'Ouest et à l'Océan Atlantique en passant par la RDC.

Les défis

Mais, cela demandera d'investir dans les infrastructures au vu de l'état actuel des routes et des chemins de fer congolais. Pour autant, bien que le traité ait été signé le 8 avril, peu des choses vont changer tout de suite. Le parlement congolais doit encore ratifier les lois et règlements de l'EAC avant leur entrée en vigueur. L'intégration effective ou complète de la RDC au sein de l'EAC peut prendre encore des mois, rapportent des experts.

La RDC avait rejoint l'EAC, le 29 mars 2022. Le Président de la République Felix-Antoine Tshisekedi a officiellement signé cette adhésion vendredi 8 avril à Nairobi au Kenya. Le pays avait demandé à faire partie de la communauté d'Afrique de l'Est en 2019.