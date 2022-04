Cote d'Ivoire: Ramadan 2022 - L'ong aïcha volent au secours de 110 familles vulnérables à abobo

L'Ong Aïcha solidaire de 110 familles vulnérables dans les quartiers N'Dotré et Bokabo dans la commune d'Abobo à l'occasion du Ramadan 2022

Le samedi 9 avril 2022, L' Association Islamique Caritative humanitaire active (Aïcha) a procédé dans les quartiers N'Dotré et Bokabo dans la commune d'Abobo à la remise de kits à 110 familles vulnérables composées de veuves, orphelins, personnes handicapées, malades, sans revenu fixe ou en difficulté financière afin qu'ils observent le jeûne dans de bonnes conditions lors de la 3ème édition de son opération dénommée "les paniers du ramadan".

Il s'agit de kits alimentaires ainsi que de produits hygiéniques et des vêtements:

" Aujourd'hui, nombreux sont les ménages musulmans qui croupissent sous le poids de la misère. Témoins attentifs de ce phénomène sociologique endémique, l'Ong Association Islamique Caritative humanitaire active (Aïcha) , dans son ambition d'imprimer un rythme de progrès social chez les couches défavorisées, a conçu et intégré "Les paniers du Ramadan" au nombre de ses priorités ", a dit, Kourouma sarah hamdan, Directrice exécutive centrale de l'Ong Aïcha. Poursuivant, elle a indiqué que le projet l'opération "Les paniers du Ramadan" consiste à collecter des fonds dans l'optique de permettre aux personnes et ménages démunis d'obédience musulmane, d'observer les vingt-neuf ou trente jours du jeûne du Ramadan dans de bonnes conditions et à profiter de ses mérites.

Des dons à Cocody et Yopougon après Abobo:

Selon Kourouma sarah hamdan, le budget de l'opération de cette troisième édition du "panier de Ramadan" est estimé à plus de 13 millions F cfa. Après Abobo,l'Ong prévoit fait des dons au campus de Cocody et à l'Institut des aveugles de Yopougon. Pour rappel, L'Organisation non gouvernementale association Islamique caritative Humanitaire active en abrégée Ong Aïcha a été portée sur les fonts baptismaux le samedi 29 juin 2020.