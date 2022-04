Gambie: Les législatives peinent à mobiliser les électeurs

Ce samedi se sont tenues les élections législatives en Gambie. Un scrutin qui ne passionne pas les foules, à en juger par la mobilisation très faible de la population.

Devant le stade de Bakau et son bureau de vote, à quelques kilomètres de la capitale, une petite vingtaine d'électeurs font la file.

Parmi les premiers à voter, certains expliquent la faible affluence par la période de ramadan, mais ont bon espoir que les autres électeurs arrivent plus tard dans la journée. " La participation est très faible, mais heureusement les gens viendront plus tard ", annonce un électeur. " Pour ce qui est de la participation, les gens vont venir voter. C'est le ramadan, donc certains viendront entre 13h et 14h cet après-midi ", détaille une autre.

Mais plus tard dans l'après-midi, dans un bureau de vote de Fajara, l'ambiance est encore plus calme. Sur ses 664 inscrits, Isatou Bellabah, présidente de bureau de vote, n'en compte que 142 ayant voté. Elle tente de s'occuper. " Vous trouvez d'autres choses à faire, des documents à remplir, pour perdre moins de temps en attendant la fermeture des bureaux ", témoigne-t-elle.

Du côté de Sukuta, quartier acquis au parti de l'opposition, l'UDP, les raisons avancées sont un peu différentes. " Je ne voulais pas voter, mais mon mari m'a forcé à le faire, parce qu'on pense que ce n'est pas libre et juste, et c'est pour ça que beaucoup ne veulent pas voter ", raconte une jeune femme.

L'intérêt pour la présidentielle ne s'est pas maintenu pour les législatives

À l'approche de 17h, et au bout d'une après-midi déserte, le bureau de vote situé dans l'école primaire de Newtown à Bakau s'agite enfin. Les petites billes qui servent de bulletin de votes sont déversées dans des planches à trous, pour faciliter le comptage qui se fait sur place en. Gambie. Les billes des deux candidats pour Bakau d'abord, puis celles qui n'ont pas été utilisées, les billes des électeurs absents.

Pour la présidente de ce bureau de vote, Isatou Bojang, qui était au même endroit pour l'élection présidentielle, le contraste est saisissant. " Ça s'est bien passé, c'était tranquille mais la mobilisation des électeurs n'était pas bonne. Pour ce qui est de la participation, l'élection présidentielle a été bien meilleure. Mais cette fois-ci, le manque de motivation était trop important. Les gens ne se sont pas vraiment mobilisés pour voter. "

Marr Niang, qui dirige un groupe d'observateurs issus de la société civile, y voit un échec du monde politique et de l'éducation citoyenne. " L'intérêt que nous avons vu pendant la campagne présidentielle n'a pas été maintenu par les acteurs. Nous avons été incapables de maintenir cet engouement en impliquant les citoyens, en faisant de l'éducation au vote. Si vous regardez l'environnement avant l'élection présidentielle, au niveau de l'éducation au vote et de l'engagement c'était bien plus important. Si on compare à aujourd'hui, c'est beaucoup plus bas en ce moment".

Un constat d'échec qui se répète puisqu'il y a 5 ans déjà, lors du précédent vote pour l'assemblée nationale, la participation culminait à 43% seulement.