Cote d'Ivoire: 76e anniversaire du Pdci-Rda - Bédié invite ses militants à une contribution financière volontaire

Le Pdci-Rda a commémoré ses 76 ans le samedi 9 avril 2022 à Daoukro. Son président Henri Konan, a pour l'occasion, lancé un appel à tous ses militants, à quelque niveau que ce soit, afin qu'ils cultivent la culture philanthropique par une contribution volontaire et spontanée. " C'est à ce prix que notre parti se portera mieux sur le point financier. Apprenons à compter sur nous-mêmes d'abord !", a-t-il exhorté. Et d'ajouter que les solutions innovantes en matière de collecte des contributions financières des cadres et militants vont être prochainement mises en place. Ce qui augure d'un meilleur recouvrement pour un autofinancement plus rassurant pour l'avenir de son parti.

Dans ce message à ses militants, l'ancien chef de l'État s'est également réjoui de la vitalité de sa formation politique qu'il dirige depuis plus 29 ans. "Le Pdci-Rda n'a pris aucune ride et il est encore plus solide que jamais. Les épreuves nous ont forgés et nous avons ensemble renforcé les fondements de la vision que j'avais déclinée devant vous lors de la célébration du 75e anniversaire à Abidjan ", a-t-il déclaré.

Cependant, Henri Konan Bédié s'est satisfait des premiers résultats qui lui parviennent sur les actions novatrices engagées par toutes les nouvelles structures qu'il a mises en place.

Il s'est réjoui plus particulièrement de l'implication et de la responsabilisation de nombreux jeunes et cadres compétents dans les dispositifs stratégiques comme la commission économique, sociale et culturelle, ainsi que la Grande Cellule stratégique de la Communication pour ne citer que celles-là .

C'est pourquoi, il a tiré avec fierté, la leçon que sa formation politique reste le parti de l'unité dans la diversité. " Nous sommes le parti qui rassemble la Côte d'Ivoire dans toutes ses composantes ", a indiqué le Sphinx de Daoukro.

" Grâce à vous tous, le PDCI-RDA est plus que jamais présent dans l'esprit des Ivoiriens et des Ivoiriennes comme étant le parti garant de la vraie réconciliation et du retour de la paix en Côte d'Ivoire ", a indiqué le président Bédié.