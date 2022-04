Angola: Le MPLA à Luanda appelle au renforcement de l'harmonie et de la paix

Luanda — Le comité provincial du MPLA à Luanda a appelé, samedi, au renforcement de la concorde et à la construction continue de la paix pour garantir la prospérité de tous, en cette période où approchent les élections générales dans le pays.

Cet appel est exprimé dans le communiqué final publié à l'issue de la deuxième réunion plénière du comité provincial tenue à Futungo-2, dans la municipalité de Talatona.

Le document recommande également le renforcement de la campagne d'adhésion des nouveaux militants et la mobilisation d'un plus grand nombre d'amis et sympathisants de ce parti.

S'adressant aux journalistes, en marge de la réunion, le premier secrétaire provincial, Bento Bento, a déclaré qu'"à Luanda la machine est affinée avec des actions de travail au niveau des comités d'action en même temps, plaçant les équipes sur le terrain" sur la voie de la victoire.

Il a souligné que cette vision implique un travail acharné des commissions municipales du MPLA et des autres structures de base du parti, concrétisé par la prise de conscience de ses affiliés pour la "chasse" au vote, face aux enjeux électoraux qui se profilent à l'horizon.

Dans l'entre-temps, le coordinateur de la sous-commission du comité central des grands événements, Leonel da Rocha Pinto, a exhorté le secteur juvénile du MPLA à concevoir des stratégies visant à renforcer de plus en plus la branche juvénile du MPLA et à en faire une force structurée, cohérente et disciplinée pour faire face aux défis du présent et de l'avenir.

Pour sa part, le secrétaire du comité provincial de la périphérie, Bento Kangamba, est convaincu de la mobilisation, principalement des jeunes des quartiers, pour voter en faveur du MPLA et par conséquent remporter la victoire.

Il a appelé les jeunes à s'engager dans de bonnes pratiques, comme moyen de générer la paix, l'harmonie et de contribuer à la stabilité dans le pays et dans leurs familles.

Il a souligné l'importance des actions politiques et patriotiques qui, selon luit, ouvriront la voie à la victoire électorale prochaine du MPLA.

Lors de la réunion, la proposition d'un plan général d'activités et d'événements pour l'année 2022 et sur la composition de la structure de coordination de la campagne électorale du MPLA au niveau de Luanda, entre autres, a été examiné.