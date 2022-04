Angola: D1 - Sagrada consolide sa deuxième position

Dundo (Angola) — Après six défaites consécutives (cinq en Ligue des champions et une à Girabola), la Sagrada Esperança a reçu et vaincu, samedi, 6-0, le Sporting de Benguela affligé, en match comptant pour 24e journée du Championnat national de football de première division, dit Girabola.

Avec cette victoire, la Sagrada Esperança consolide la deuxième position, avec 53 points, cinq de moins que le leader Petro de Luanda (58).

Jenfer à la 3e minutes, a ouvert le score, d'une tête, emmenant les "Lundas" à la pause en avantage.

Dans la reprise du match, la Sagrada Esperança s'est montrée plus offensive. À la 50e minute, Jó Paciência a marqué le deuxième et à la 61e minute, Luís Tati a porté le score à 3-0.

Deux minutes plus tard (63), Carlinhos a marqué le quatrième pour les "Lundas", Jó Paciência et Cachi, 74e et 77e ont assommé l'adversaire (6-0).

Réagissant au match, l'entraîneur de Sporting de Benguela, Zamba Victor, a souligné les erreurs défensives, en particulier au milieu de terrain, comme la principale cause de la défaite, jetant l'éponge sur la permanence du club au championnat national de première division (Girabola).

Pour sa part, l'entraîneur de la Sagrada Esperança, Roque Sapiri, a déclaré que la victoire contribuerait à augmenter le niveau de confiance des joueurs et "à défaire le divorce entre le club et les supporters".

"Jusqu'à présent, nous avons l'espoir de revalider le titre, car de nombreuses surprises peuvent arriver et changer le cours de l'histoire du championnat", a-t-il souligné.