Angola: La délivrance de la licence commerciale à Caluquembe

Lubango (Angola) — Les agents économiques de la municipalité de Caluquembe, à Huíla, ont commencé cette semaine à délivrer la licence commerciale pour la première fois, évitant de parcourir 193 kilomètres jusqu'à Lubango, quatre ans après le lancement de la nouvelle version.

C'est ce qu'a informé dimanche à l'ANGOP, le directeur municipal du bureau de développement économique et intégré, António Olímpio, indiquant que le nouveau système d'octroi de licences commerciales est moderne, facile à comprendre et avec des mesures de sécurité qui empêchent la contrefaçon.

Il a fait savoir que la demande est faite en personne ou via Internet, et que l'utilisateur peut l'imprimer depuis son entreprise.

António Olímpio a souligné que le processus s'inscrit dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation administratives, et cette fois les pouvoirs ont été confiés à la municipalité de Caluquembe.

En ce moment même, nous sommes en train de délivrer 15 licences, ainsi que tout le processus concernant la légalisation des activités économiques, car aujourd'hui il est possible de le faire localement et avec moins de temps et d'argent.

"Auparavant, nos agents économiques parcouraient 193 kilomètres jusqu'au siège provincial pour émettre une licence commerciale, mais aujourd'hui, ce fait est resté dans l'histoire, car les licences commerciales, de services et industrielles sont toutes émises au niveau municipal", a-t-il souligné.

António Olímpio a assuré que la déconcentration de ces services à Caluquembe rendra le secteur économique plus robuste et par conséquent plus formalisé et mettra fin à l'évasion fiscale accentuée.

La municipalité de Caluquembe, avec une population estimée à 229 509 habitants, dispose d'un potentiel dans la production agricole de céréales, de légumes et de fruits.