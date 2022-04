Togo: La nouvelle vie du PAEIJ-SP

La première phase du Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs (PAEIJ-SP) a donné de bons résultats.

La Banque africaine de développement (BAD) a donc décidé de se réengager. Le programme a permis de créer plus de 55.000 emplois directs et près de 700.000 emplois saisonniers. Une mission d'évaluation se trouve au Togo pour tracer les contours de la prochaine étape. 'Une deuxième phase est en cours de préparation. La mission exploratoire est sur place pour apprécier les résultats du projet et voir l'orientation à donner avec cette deuxième phase', a indiqué Kossivi Agbo, coordonnateur du PAEIJ-SP. Co-financé par l'Etat et la BAD, le projet PAEIJ-SP s'achèvera en fin d'année. Approuvé le 28 octobre 2015, s'était fixé l'objectif de contribuer à la redynamisation et à la modernisation du secteur du commerce au Togo, après les incendies du grand marché de Lomé et du marché central de Kara. Le projet bénéficie d'un financement total d'environ 17,49 millions d'euros sous la forme de dons du Fonds africain de développement et du Fonds d'appui à la transition et d'un prêt du Fond spécial du Nigeria. Le PAEIJ-SP a facilité l'accès au financement de 541 bénéficiaires.

Le PAIJ-SP a dépassé ses prévisions initiales. Le projet a appuyé 1 793 groupements agricoles et formé quinze institutions financières sur le financement des chaînes de valeur agricoles. Il a également facilité l'accès au financement de seize PME, formé 31 cadres sur la gestion de systèmes d'information du marché du travail et a mis en place un identifiant unique pour suivre les jeunes intégrés dans l'appui à l'entreprenariat. Le PAEIJ-SP est un bel exemple de projet où la BAD a montré son avantage comparatif dans la promotion des PME agro-industrielles et de l'emploi des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles au Togo. D'ou l'intérêt de pérenniser cette initiative.