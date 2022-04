Cote d'Ivoire: Droits d'auteur - Le Burida et la mairie de Treichville mutualisent leurs efforts

Le directeur général du Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida) Karim Ouattara et le maire de Treichville, président du Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 (Cocan) François Amichia ont signé une convention de partenariat. C'était le 8 avril 2022 à la mairie de ladite commune.

Le Burida et la mairie de Treichville, ont ainsi décidé de se rapprocher en vue de mutualiser leurs efforts. Et ce, pour une collaboration effective des services municipaux avec le Burida dans l'exécution de leurs activités sur le ressort territorial de la commune. Il s'agit de la mise en exécution du plan d'action stratégique initié par la direction générale et adopté par le conseil de gestion et de restructuration. Notamment l'élargissement de l'assiette de perception en vue d'accroitre les ressources de la maison des artistes. " Cette convention permettra, à terme, qu'aucun centimètre de notre pays ne soit épargné, en termes de prospection des utilisateurs d'œuvres de l'esprit et de perception de redevance de droit d'auteur et de droit voisin. A terme donc, le Burida devrait enregistrer et récolter plus de redevance à distribuer avec, par voie de conséquence, plus de revenus aux artistes ", a indiqué Ouattara Karim.

Poursuivant, le directeur général a rappelé l'objectif de cette collaboration. " Cette convention aura pour but de prospecter pour l'identification et le recensement de tous les exploitants occasionnels et permanents des œuvres littéraires et artistiques faisant partie du répertoire du Burida, de recouvrement des redevances de droit d'auteur et des droits voisins auprès d'exploitant occasionnel, de lutter contre le piratage des œuvres littéraires et artistiques ", a soutenu le patron du Burida. Le maire Amichia François a pour sa part exprimé sa satisfaction pour la signature de cette convention et a assuré le Burida de l'entière collaboration de sa commune. " Nous allons aider le Burida à identifier et déchiffrer un certain nombre de lieux où se déroulent des manifestations culturelles à caractère public afin de recouvrer les droits dus aux artistes. Treichville est une terre de culture (...) Il n'est pas normal que le Burida initie une action en faveur des artistes sans que Treichville y adhère ", a-t-il affirmé. Le président de Cocan, a également réaffirmé son soutien et engagement aux artistes de Côte d'Ivoire, de sa disponibilité à œuvrer pour leur bien-être. " Les artistes jouent un rôle important dans la vie d'une nation, c'est pourquoi la commune a décidé de s'engager et aligner afin de permettre à ces adhérents de vivre décemment ", a conclu le premier magistrat.