Angola: Plus de quatre mille travailleurs domestiques inscrits à l'INSS

Luanda — Quatre mille 739 travailleurs domestiques sont enregistrés auprès de l'Institut national de la sécurité sociale (INSS), un chiffre considéré comme négligeable par l'institution, compte tenu du nombre élevé de personnes qui exercent cette activité dans le pays.

La responsable pour le secteur de la communication de l'INSS, Carla Campos, qui a révélé ce fait à l'ANGOP, quand elle parlait du respect de la loi, a défendu la sensibilisation continue des employeurs, des travailleurs et de la population en général, afin de prendre conscience de l'importance des décomptes pour la Sécurité Sociale.

Elle a indiqué que l'INSS développait des actions auprès des employeurs afin d'inscrire leurs travailleurs dans l'institution et de verser les cotisations nécessaires pour bénéficier des pensions de retraite.

"L'activité professionnelle est courte. À un certain moment de la vie, la personne ne pourra plus travailler en raison de limitations physiques et, sans cotisations, elle aura d'énormes difficultés à maintenir la viabilité financière. Raison pour laquelle les cotisations sont importantes, pour se protéger des risques sociaux liés au manque de travail ", a-t-elle prévenu.

Selon la loi angolaise, l'inscription d'un travailleur domestique auprès de l'Institut national de la sécurité sociale relève de la responsabilité conjointe de l'employeur et du travailleur et doit être effectuée dans un délai maximum de 30 jours ouvrables après le début du travail.

Il n'en est pas de même de la prestation de travail domestique à caractère accidentel ou de l'exécution d'une tâche occasionnelle.

Sont également exclus du champ d'application du diplôme les employés de maison qui ont des relations de parenté avec l'employeur, tels que conjoint, concubin, descendant, ascendant, frère, gendre ou belle-fille, beau-père ou belle-mère, beau-père ou belle-mère.

Le taux de cotisation au régime obligatoire de protection sociale des travailleurs domestiques est de 6 % par l'employeur et de 2 % par le bénéficiaire.

Le contrat de travail domestique doit être conclu par écrit, avec l'établissement d'un livret de travailleur domestique, mais l'absence de cette exigence n'invalide pas le contrat.

Celle-ci peut être célébrée à temps partiel ou à temps plein chaque fois qu'elle comprend le logement et les repas, pour une durée déterminée ou indéterminée, et doit être enregistrée auprès des services de l'Institut national de la sécurité sociale.

La durée spécifiée couvre une période pouvant aller jusqu'à 120 mois.

Le contrat ayant accompli la période maximale de 120 mois sera en vigueur pour une durée indéterminée sans qu'aucune autre formalité ne soit nécessaire.

Les travailleurs domestiques à temps partiel peuvent signer des contrats avec d'autres employeurs tant que leurs heures de travail ne se chevauchent pas.

Il incombe à l'employeur de payer les cotisations dues à l'entité gestionnaire de la Protection Sociale Obligatoire, y compris la part due par le travailleur déduite du salaire respectif, jusqu'au 15 de chaque mois.

Le contrat de travail est interdit aux personnes de moins de 18 ans.

Avant la signature définitive, il doit y avoir une période d'essai de 60 jours et chacune des parties peut résilier sans préavis ni allégation de juste motif, sans droit à aucune indemnité.

Le régime obligatoire assure une protection en cas d'invalidité, de vieillesse et de décès.

Le non-respect de ces dispositions est passible d'une amende.

Le responsable pour le secteur de la communication de l'INSS a dit que le non-respect de la loi peut avoir des conséquences juridiques imputables, prévoyant une amende, dans un cadre qui varie de trois à six fois la rémunération mensuelle.

Le paiement des cotisations de sécurité sociale peut être effectué par les services de l'INSS, le Service intégré d'assistance aux citoyens (SIAC), les centres d'emploi et l'utilisation de moyens électroniques, tels que les guichets automatiques.

Le livret de l'employé de maison est le document prouvant la relation légale-de travail, qui garantit les droits de la protection sociale obligatoire.

Il contient les fiches de carrière professionnelle, le type de contrat de travail, l'employeur, les salaires, la carte des vacances et des informations utiles sur les droits et devoirs de l'employeur et du salarié.

Les employeurs sont tenus de fournir un reçu signé par le travailleur, qui prouve le paiement des salaires respectifs et autres compléments de rémunération.