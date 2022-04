Angola: Le salon de la jeunesse perçoit plus de 32 millions de Kz

Huambo (Angola) — Trente-deux millions 253 mille 702 kwanzas ont été perçus lors de la 1ère édition du Salon des Jeunes des Métiers, organisé ces neuf derniers jours par le Conseil de la Jeunesse de la province de Huambo.

Tenue dans la cour du pavillon Osvaldo Serra Van-Dúnem, sous la devise "Avec la force professionnelle de la jeunesse, construisons un Angola du présent et de l'avenir de plus en plus prospère et reconnu", la foire a compté sur 120 exposants, représentant les 11 municipalités de la province.

Lors du bilan, le porte-parole de l'événement, Alfredo Bacia Dumbo, a qualifié les résultats obtenus de positifs, notant que des professions telles que les services étaient exposées, avec 43% des ventes, l'industrie (22%), le commerce (19%) et la restauration (16%).

Il a informé que la foire a été visitée par plus de 8 000 personnes, dont des enfants, des jeunes et des adultes, portant le volume des ventes à plus de 32 millions de kwanzas.

Parmi les services exposés, on soulignera les consultations médicales pour divers citoyens, en plus de la vaccination des animaux et la signature de 17 conventions de partenariat institutionnel entre les forains.

Alfredo Bacia Dumbo a indiqué qu'en marge de l'exposition, deux tables rondes et 25 conférences sur le monde professionnel ont eu lieu.

Il a indiqué que l'objectif a été atteint, car la société a observé le potentiel professionnel des jeunes de la province de Huambo, en mettant l'accent sur la promotion de l'auto-emploi.

Le président du Conseil national de la jeunesse (CNA), Isaías Calunga, a conseillé à cette frange de la société de ne pas ignorer les métiers traditionnels, en mettant l'accent sur les cordonniers et les menuisiers, car ils constituent actuellement la plus grande source de revenus.

"Ce sont des métiers qui, une fois dynamisés par le crédit, peuvent rapidement transformer les jeunes en grands entrepreneurs", a-t-il souligné.