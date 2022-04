Egypte: Examen du transfert à l'Egypte de la technologie de solutions durables pour préserver l'environnement

La ministre d'Etat à l'Immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram s'est entretenue avec Ahmed El-Seragui, responsable des programmes de l'industrie et professeur d'ingénierie et de développement durable à l'Université de Lincoln au Royaume-Uni, de sa proposition sur le transfert à l'Egypte, du modèle de la coopération entre son Université et la société Eminox, fabricant réputé de solutions techniques durables, dans le but de préserver l'environnement.

Mme Makram a déclaré que l'entrevue s'inscrivait dans le cadre du recueil des fruits de la conférence "L'Egypte peut par l'industrie" au vu du soutien aux efforts de l'Etat égyptien pour contrer le changement climatique.

De son côté, M. El-Seragui s'est dit fier d'avoir pris part à la conférence ajoutant qu'il cherche à transférer à l'Égypte le modèle de coopération entre l'université Lincoln et Eminox, pour provoquer un changement positif qui sera répercuté sur la société et ce à la lumière des efforts de l'Etat égyptien dans le dossier du changement climatique et l'accueil de la COP27.