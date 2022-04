Cote d'Ivoire: Modernisation de l'agriculture - Roger Adom lance une plateforme numérique

Révolutionner le secteur de l'agriculture, c'est l'une des priorités du gouvernement ivoirien. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Economie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, Roger Félix Adom, a procédé, le jeudi 7 avril 2022, à Daloa, au lancement officiel d'une plateforme numérique.

Baptisé AfriStore, cette phase pilote va toucher les régions du Haut Sassandra, du Goh, du Loh Djiboua et du bounkani. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'E-agriculture (Psndea), permettra de faciliter le quotidien des acteurs de la chaîne de valeur agricole par la mise en relation des producteurs, transporteurs, acheteurs, établissements financiers et les populations.

Pour le ministre Roger Félix Adom, l'objectif de ce projet est d'accroître l'accès aux services numériques dans les zones rurales, d'améliorer la production des exploitants agricoles et l'accès aux marchés. A en croire le ministre Roger Adom, il s'agira d'assurer la connectivité des zones rurales, la fourniture des services numériques aux communautés rurales et de réhabilité les routes d'accès aux zones rurales. " Notre secteur agricole n'a pas le droit de rester à l'étape de l'introduction du numérique dans ses pratiques et chaînes de valeur ", a fait savoir Roger Adom, précisant que ce projet bénéficie du soutien de la Banque mondiale.

C'est pourquoi, il a invité les autorités administratives locales à s'impliquer dans la vulgarisation de cet outil qui permettra à la Côte d'Ivoire de disposer d'un secteur agricole performant et compétitif, en coût de production et en qualité. Mais avant, Roger Félix Adom et son collègue Amédé Kouakou, ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier, ont procédé au lancement des travaux de reprofilage lourd et de traitement de points critiques sur 266,8 km de route dans quatre régions d'intervention du projet.

A noter que cérémonie de lancement de la plateforme AgriStore était placée sous le patronage du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Koussai Adjoumani, qui avait à ses côtés, Epiphane Zoro BI Ballo, le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la Pauvreté.