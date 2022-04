Sénégal: Liverpool - Sadio marque le but de l'égalisation et le dédit à Salah

Liverpool est revenu au score face à Manchester City (2-2), grâce à un but de Sadio Mané. Sur l'action qui a mené à ce second but des Reds, c'est Mohamed Salah qui a glissé un joli ballon vers le point de penalty. Il trouve ainsi Sadio Mané qui résiste à Kyle Walker et punit Ederson Moraes d'une lourde frappe sur la droite du but.

En célébrant ce but important, Sénégalais s'est retourné vers Mohamed Salah pour lui dire : " It's you " - " C'est toi ". Comme pour dire que tout le mérite revenait à l'Egyptien.