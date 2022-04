Ile Maurice: Météo - Winter is coming, Sortons le radar

La saison des chaussons approche à grands pas. Elle s'étendra officiellement de la mi-mai à octobre. Alors que la station météo de Vacoas prépare son "Winter Seasonal Outlook 2022" que nous réserve Dame Nature cette fois ?

Alors que le Winter Seasonal Outlook 2022 est en préparation par la station météo de Vacoas, la tendance se dessine déjà depuis quelques jours pour la saison d'hiver qui débute entre les 1er et 15 mai et dure jusqu'à fin octobre. Depuis quelques semaines, il n'y a pas l'ombre d'un cyclone à l'horizon, car l'activité est concentrée au-dessus de l'Équateur. Sur le bassin du Sud-Est de l'océan Indien, on voit des ondes tropicales et des dépressions en altitude venant de l'ouest. De plus, la température est de 31 °C sur les côtes et une minimale de 20 °C a été enregistrée sur les hauts.

Selon le bulletin de suivi climatologique, la station météo de Vacoas parle de l'effet faible de La Niña. Un phénomène démontrant une transition vers l'hiver, le dipôle de l'océan Indien (DOI- voir plus loin) se traduit par une météo oscillant entre le positif et le négatif. Si le DOI est positif, il faut s'attendre à une température de l'eau plus chaude pouvant provoquer la formation de cyclones et de pluies entraînant des flash floods. S'il est négatif, la température de l'eau sera plus froide avec peu de pluie. Une interaction entre une zone de mauvais temps chaud et un anticyclone n'est pas impossible.

D'avril à juin, il faut s'attendre à un phénomène neutre avec peu de pluie à la fin de juin et une variation allant d'une température normale ou légèrement plus basse que la moyenne. Il y aura des températures de saison, sauf à l'approche d'anticyclones où le thermomètre baissera de 2 à 3 degrés avec de la pluie et des rafales de vent. Il fera entre 26 et 30 °C sur les zones côtières et entre 18 et 24 °C sur les hauteurs. Toutefois à partir de juillet, l'hiver battra son plein avec une chute des températures, vu l'IOD qui est négatif pour l'océan Indien, selon la météo d'Australie. Il faut s'attendre à des anticyclones assez forts qui vont se succéder.

Pour les pluies, en avril, 250 mm sont attendus, dont 200 mm ont déjà été atteints, il y a une dizaine de jours. Au mois de mai, la pluviométrie sera proche de la moyenne, soit 140 mm, voire 110 mm, au mois de juin. À l'approche des forts anticyclones qui influenceront le temps, la pluviométrie augmentera légèrement et les houles australes plus présentes.

C'est quoi le dipôle de l'océan Indien ?

Aussi connu comme l'El Niño indien, le dipôle de l'océan Indien est une oscillation irrégulière des températures de surface de la mer, la partie occidentale de l'océan Indien devenant tour à tour plus chaude et plus froide que sa partie orientale. La mousson en Inde est ainsi généralement affectée par la différence de température entre le golfe du Bengale à l'Est et la mer d'Oman à l'Ouest. Ce qui fait que lorsque l'Inde est en été, Maurice est en hiver et vice versa.