Ile Maurice: Nouvelle-France - Accident - il tue un homme de 65 ans, son 4x4 saccagé

Un accident a coûté la vie à Chireeraz Mahabir. Le drame a eu lieu jeudi à Savanne Road, Pont-Colville. Le conducteur de 33 ans, huissier de son état, était au volant d'un 4x4 lorsqu'il a renversé l'homme de 65 ans, qui était à pied.

L'automobiliste a expliqué à la police qu'il a perdu connaissance tout à coup et quand il a retrouvé ses esprits, il a réalisé qu'il avait fait un accident et a 'appris' qu'il avait renversé quelqu'un... Il a aussi dit à la police qu'il roulait à 40 km/h. Le corps du sexagénaire a été transporté à l'hôpital de Rose-Belle. L'autopsie a révélé qu'il était décédé de multiples blessures. Le conducteur répond d'une charge provisoire d'homicide involontaire et s'est présenté en cour vendredi avant d'être relâché contre une caution.

Nous nous sommes rendus chez la famille Mahabir, à Nouvelle-France, hier. Usha, la fille de la victime, nous raconte comment elle a vu son père pour la dernière fois dans la soirée. Ce dernier était parti prendre sa petite-fille sur la route et il est rentré. Il est sorti ensuite faire un tour à la boutique mais il n'est jamais revenu. Son neveu Roshan n'arrête pas de tarir d'éloges sur son oncle. "Nous avons un business de transport et il a l'habitude de venir nous voir. En sortant de chez nous, il est parti à la boutique et c'est là que l'accident est survenu." Il explique que son oncle a travaillé chez Air Mauritius pendant 25 ans comme attendant et qu'il s'occupait des plantations de thé et de légumes quand on faisait appel à lui. "Li bien trist sakinn pasé ar mo tonton. Lavey nounn zouenn dan enn laniverser et nounn amizé ansam, nounn pas enn bon moman. Landemin ou tann enn dimounn fer aksi- dan li mor, li bien sagrinan."

Roshan confie ensuite que la fille de Chireeraz Mahabir, Asha Ramsuran, alors âgée de 31 ans, est décédée dans un accident de la route il y a huit ans. "Elle était en compagnie de ses deux enfants âgés de trois ans et dix ans à l'époque. Ils ont été blessés dans l'accident mais sa fille n'a pas survécu. Elle est morte sur le coup car un autobus qui se dirigeait vers Souillac est 'monté' sur la voiture."

Il est révolté à l'idée que son oncle a été tué alors qu'il marchait tranquillement, sur le trottoir. "Enn sofer vini derasinn enn robo et prozet mo tonton 10 m divan. Apré li dir lapolis li ti pé roul 40km, li pa lozik... "

Les habitants remontés après l'accident

Une vidéo montrant les habitants saccageant le 4x4 de l'huissier après l'accident circule actuellement sur les réseaux sociaux. Mais celui-ci ne pas présent sur les lieux. Nous avons demandé à son homme de loi, Me Shazad Mungroo, où il se trouvait à ce moment-là. "À aucun moment il ne s'est sauvé, il a demandé de l'aide pour se rendre au poste de police de Nouvelle-France."