Ile Maurice: Œufs en chocolat - Goût amer pour le porte-monnaie

Six petits œufs à Rs 184 ou encore un lot de 15 pour Rs 646... Non, ce ne sont pas des œufs en or dont on parle, mais d'œufs de Pâques. La chasse traditionnelle aux œufs de Pâques ou le partage de chocolats en forme d'œuf, à ses proches, amis ou voisins, voilà des coutumes de Pâques. Mais cette année, beaucoup de familles avouent qu'ils devront s'en passer à cause du prix des chocolats dans les supermarchés.

Dans un supermarché du Nord, les prix sont loin d'être donnés. Installés très joliment sur les rayons, les œufs en chocolat donnent envie, contrairement aux prix. Même les plus 'fay-fay' se vendent très cher. "C'est exagéré. Vaut mieux que j'achète un sachet de lait, un sachet de farine, quelques œufs et que je fasse un gâteau avec", déclare une cliente. Des propos que soutient un père de famille qui arpente les rayons. "Cette année, je n'achèterai pas d'œufs de Pâques. C'est une décision définitive que nous avons prise avec mon épouse. Déjà qu'on ne peut pas à manger comme il se doit. Maintenant acheter des œufs en chocolat si chers, pas question."

Pour Jayen Chellum, secrétaire de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, le prix des œufs de Pâques démontre à quel point certains commerçants exagèrent et profitent de la conjoncture actuelle pour fer dominer. "Nous sommes conscients que beaucoup de ces œufs de Pâques sont importés. Oui le fret a augmenté, il y a la dépréciation de la roupie aussi mais est-ce que tout cela fait que ça se vend à un prix aussi exagéré ?" Des consommateurs s'en sont d'ailleurs plaints auprès de l'association. Et il constate avec peine que même des chocolats produits localement se vendent à prix d'or. "Les œufs de Pâques ne sont pas des produits à prix contrôlés. On dirait que les commerçants se servent du fait que c'est le moment où ces produits vont être vendus en masse pour faire des profits sur le dos des consommateurs."