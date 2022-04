Ile Maurice: Médicaments - Des prix qui rendent malade

Il n'y a pas que le prix des aliments et des matériaux de construction qui flambent. Les médicaments sont aussi concernés. La dévaluation de la roupie et la hausse du coût du fret n'y sont pas étrangères... Si ce n'est que récemment que le public a commencé à sentir les effets des hausses successives, les pharmaciens, eux, affirment que cela a débuté dès septembre 2020 et que depuis, la situation ne s'améliore pas. Même les pharmaciens commencent à souffrir de latet fermal face à la situation car les calculs deviennent difficiles. "Prenons l'exemple d'un médicament acheté à Rs 80 et vendu à Rs 99."

À la prochaine commande, le même produit est arrivé à Rs 150 et le prix de vente à Rs 180. Il me faut alors trouver de l'argent supplémentaire, même lorsque les profits sont pris en considération, pour les commandes futurs", explique l'un d'eux. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, en a fait état au Parlement cette semaine. "Quinze produits pharmaceutiques ont connu une hausse variant entre 25 à 30 % par an." Les prix du Fervex, Panadol, Dolipran,Voltaren, Zentel, Ventolin font ainsi souffrir les patients.

Du côté des consommateurs justement, la pilule amère a bien du mal à passer. Une mère de famille avance qu'une bouteille de sirop Panadol pour enfants coûtait Rs 127,60 la dernière fois qu'elle en a acheté, il y a quelques mois, et le prix avait déjà augmenté. Ce mois-ci, le prix est passé à Rs 131,37. Même chose pour la boîte de Doliprane 1 000 mg, qui, selon elle, coûtait Rs 62,44, il y a à peine quelques semaines et qui, cette semaine, est passé à Rs 63,63. Pour avoir une meilleure idée de la hausse, ci-dessous un tableau comparatif entre les prix de vente des médicaments en janvier et avril 2022.

Médicament Janvier Avril

Panadol (tablette de 10) Rs 36 Rs 49

Panadol (2 mois à 5 ans) Rs 122.67 Rs 137.72

Panadol (5 ans à 12 ans)

Rs 167.34 Rs 180.01

Doliprane effervescent 1g Rs 69,36 Rs 76,20

Voltarène 100mg (boîte de 30) Rs 612,40 Rs 614,66

Olfen 100mg (boîte de 30 Rs 250,61 Rs 307,50

Sanatogen (ampoules) Rs 418,00 Rs 439,90