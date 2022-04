Congo-Brazzaville: Ligue 1 - Kalimuendo et Doucouré font couler l'OGC Nice à Lens

Titulaires au coup d'envoi, Youcef Atal, Mario Lemina ou encore Andy Delort n'ont rien pu faire contre le Racing Club de Lens d'Arnaud Kalimuendo et Cheick Doucouré.

Ce dimanche, l'OGC Nice s'est lourdement incliné 3-0 chez les Sang et Or pourtant privés de Gaël Kakuta. Entreprenante et emmenée par un Gouiri très en forme, l'OGC Nice a dominé la rencontre dès les premières minutes et ne pouvait pas demander mieux après l'expulsion d'Haïdara à la 17e minute, réduisant le RC Lens à 10. Une expulsion qui a permis à Lemina et ses coéquipiers d'accentuer leur domination sur les Sang et Or qui pliaient mais ne rompaient pas jusqu'à la fin de la première période. Au retour des vestiaires, l'entrée de Kalimuendo à la place de Ganago va tout changer. L'attaquant franco-congolais va d'abord ouvrir le score pour Lens à la 51e minute, avant de s'offrir un doublé à la 67e. Avant ce doublé, le Malien Cheick Doucouré a marqué le deuxième but des Lensois à la 55e minute. Le RC Lens gagne donc 3-0 en dépit de son infériorité numérique et éloigne l'OGC Nice du podium et d'une place en Ligue des champions à 7 journées de la fin du championnat français.