Egypte/Sénégal: Carlos Queiroz limogé !

Carlos Queiroz n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de football d'Egypte.

Arrivé à la tête des Pharaons en septembre dernier, le technicien portugais a été limogé par la Fédération égyptienne de football. L'annonce a été faite par l'instance ce dimanche sur les réseaux sociaux. Agé de 69 ans, Carlos Queiroz a réussi à conduire Mohamed Salah et ses coéquipiers jusqu'en finale de la CAN 2021 où les Pharaons sont tombés face aux Lions du Sénégal. Quelques semaines plus tard, les deux équipes s'affrontaient en barrages aller et retour de la Coupe du monde 2022. Et c'est toujours le Sénégal qui a réussi à l'emporter aux tirs au but. Une élimination qui n'a sans nul doute pas été du goût des dirigeants égyptiens, le pays ayant participé à la dernière Coupe du monde en Russie.