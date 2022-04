Cote d'Ivoire: Séminaire sur les opportunités d'affaires - La BAD tient la première édition les 12 et 13 avril 2022

Le Département de la mobilisation des ressources et des partenariats (Firm) de la Banque africaine de développement (Bad) tiendra la première édition de son Séminaire sur les opportunités d'affaires (Bos) 2022 les mardi 12 et mercredi 13 avril 2022. Selon la Banque, le séminaire se déroulera par visioconférence. Il s'agira concrètement en ce qui concerne les dates, le mardi 12 avril 2022, de 8h à 10h30 Gmt pour le côté Asie et le mercredi 13 avril 2022, de 13h à15h30 Gmt pour l'Afrique, l'Amérique et l'Europe.

Le webinaire offrira aux consultants individuels et aux cabinets de conseil, aux entrepreneurs, aux fabricants, aux fournisseurs et aux attachés commerciaux diplomatiques des pays membres de la Banque, l'occasion d'en savoir plus sur les partenariats et la fourniture de biens et de services à l'institution.

A en croire l'institution bancaire africaine, le séminaire comprendra des présentations par des experts de la Banque sur sa stratégie, ses politiques et ses opérations, ainsi que sur les règles et procédures de passation des marchés. Celles-ci seront suivies de tables rondes thématiques, en visioconférence, animées par des représentants clés du secteur pour discuter des activités nationales en cours et à venir et répondre aux questions des délégués.