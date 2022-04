Cote d'Ivoire: Utt-Loko - Des étudiants en fin de formation reçoivent leurs diplômes

Les nouveaux diplômés ont pris l'engagement de représenter dignement leur Université, de par les compétences qu'ils ont acquises.

Arborant fièrement leurs toges, une cinquantaine d'étudiants issus de l'Université tertiaire et technologique (Utt-Loko), ont reçu, le samedi 9 avril 2022, leurs diplômes de fin de formation des mains du recteur, le professeur Aïdara Daouda. C'était au cours d'une cérémonie de collation des grades qui s'est tenue dans ledit établissement supérieur, non loin du grand carrefour de Koumassi (Abidjan), en présence de parents, amis ainsi que de nombreux invités.

Recevant ces parchemins, ils ont pris l'engagement de " représenter dignement " de par leur compétence l'institution qui les a formés pendant 3 ans pour certains et 5 ans d'autres. Avec leurs diplômes de licence professionnelle, diplômes supérieurs de spécialités (Dess), diplômes d'ingénieurs et de Masters qu'ils ont obtenus en fonction des spécialités des 6 différents départements à savoir : géologie-mines-pétrole-environnement; informatique-télécommunications-électronique-réseaux ; industries agro-alimentaires; génie civil; en sciences économiques et de gestion et le département information-communication et ressources humaines. Ils pourront se " vendre " sur le marché de l'emploi. L'occasion de cette cérémonie de collation a été une aubaine pour récompenser les meilleurs étudiants de l'établissement au cours de l'année écoulée. Les trois meilleurs dans chaque département ont reçu des certificats de mérite. Certains parmi eux se sont distingués. Considérés comme les meilleurs des meilleurs, ils ont été gratifiés de présents, en remportant le prix " José Dominique Loko ".

" Les diplômes de l'Utt-Loko inviolables ":

Tout en exprimant ses vives félicitations à ces futurs travailleurs, le recteur de l'Université a mis cette occasion à profit pour insister sur la fiabilité des diplômes décernés par son établissement. " Les diplômes de l'Utt-Loko sont inviolables et infalsifiables ", a-t-il souligné. Avant de dénoncer tout de même de nombreuses " tentatives de falsifications " par certains faussaires, enregistrées. " Ceux qui se sont déjà engagés dans cette malhonnête manœuvre, ainsi que ceux qui ont l'intention de s'y aventurer, doivent savoir, que nous avons déposé plainte à la police judiciaire qui est actuellement à leur trousse. Leurs arrestations, assorties de leur déferrement éventuel à la Maca (Ndlr : Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan) pour faux et usage de faux, n'est qu'une question de jour ", affirme-t-il. Et d'ajouter : " Nous demandons d'ores et déjà à toutes les Institutions qui sont sollicitées avec des diplômes Utt, de ne pas hésiter à nous en demander l'authentification ".

Des spécialités dans le domaine agricole, dès la rentrée prochaine:

Pr Aïdara Daouda n'a pas non plus manqué de donner quelques détails quant au futur proche de son Université. A l'entendre, cet établissement supérieur compte ouvrir dès la rentrée prochaine 2 filières pour accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement agricole. Ainsi donc pour former à la licence professionnelle en amélioration et production végétale et à la licence professionnelle d'amélioration et de production animale. Il s'agira également de non seulement multiplier les partenariats mais aussi de vulgariser la formation continue et à distance. " Nous le ferons, parce que l'information étant désormais disponible partout, grâce à l'internet ", a promis le recteur. Au nom des récipiendaires, l'étudiant Djama Koffi Désiré a exprimé sa joie de recevoir ces diplômes obtenus au prix leur travail acharné et leur courage qui leur ouvrent la porte de l'emploi. Il n'a oublié de rendre hommage à leurs encadreurs, aux membres de la direction générale dont en premier le recteur pour ses conseils avisés et à Mme Sourou Suzanne Loko, présidente du Groupe.