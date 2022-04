Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Henri Konan Bédié fixe les conditions de la victoire de son parti

L'ancien chef de l'Etat, Henri Konan Bédié prépare activement la présidentielle de 2025. L'octogénaire a souligné que sa formation politique a le meilleur positionnement sur l'échiquier politique ivoirien.

Pour Bédié, cette position unique reconnue de tous, parmi tous les partis politiques ivoiriens ne fait aucun doute qu'avec la restructuration, qu'il a engagée avec le soutien de ses militants. À l'en croire, son parti vient de prendre un nouvel élan pour la conquête du pouvoir en 2025.

"Cette victoire dont nous parlons tant sera possible à plusieurs conditions ", a-t-il nuancé le samedi 9 avril 2022 à Daoukro. C'était à l'occasion de la commémoration des 76 ans du Pdci-Rda, en présence de nombreux cadres et militants. Henri Konan Bédié a souligné que les militants doivent mettre en avant d'abord, dans toutes leurs actions, les intérêts du parti avant leurs intérêts personnels ou ceux d'un clan interne, quel qu'il soit. Ensuite, ils doivent privilégier, comme il a plusieurs fois conseillé à plusieurs cadres du parti, l'esprit d'équipe au détriment des performances individuelles. Puis, agir au plus proche des militants et militantes pour être à leur écoute permanente, les informer et les sensibiliser. Aussi, accroître le nombre des militants et militantes en les encadrant pour leurs inscriptions sur les listes électorales. Mieux, anticiper sur les défis pour proposer des solutions adéquates au bénéfice de la victoire du Pdci-Rda. Enfin, remporter la majorité des sièges aux prochaines élections locales de 2023.

Garder le souvenir de la victoire:

" En ce jour d'anniversaire, nous devons garder constamment à l'esprit le souvenir des victoires de nos ainés comme source de motivation dans le Combat que nous menons. Avec le Président Félix Houphouët Boigny, c'est dans l'unité d'actions, en mettant ensemble leur foi que nos ainés ont remporté des victoires : la victoire de l'indépendance ; la victoire de la construction d'un système éducatif performant et compétitif sur le plan international ; la victoire de la transformation de l'agriculture et de l'industrie, la victoire de la construction d'infrastructures économiques modernes à la portée de tous ; la victoire sur l'emploi, particulièrement l'emploi des jeunes. À tous nos Jeunes, je peux vous assurer qu'aujourd'hui encore, nous pouvons relever les mêmes défis et aller encore plus loin pour nos enfants. Je sais que vous en avez toutes et tous les capacités ", a invité Henri Konan Bédié. Non sans manquer d'encourager ses militants à continuer à agir dans l'unité en gardant la foi qu'à force d'actions concertées, avec détermination, ils réussiront au cours de cette nouvelle année qui commence pour leur parti.